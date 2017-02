Öffentlicher Personenverkehr 2016: Neuer Höchststand bei Fahr- und Fluggästen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 wurde der öffentlichePersonenverkehr in Deutschland stärker als jemals zuvor genutzt: Nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stiegendie Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen um 1,8 % und dieFluggastzahlen im Luftverkehr um 3,5 % gegenüber 2015.Im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen unternahmen die Fahrgäste11,25 Milliarden Fahrten im Linienverkehr, das waren 1,7 % mehr als2015. Gewachsen ist dabei vor allem das Aufkommen im Schienenverkehr:Im Nahverkehr mit Eisenbahnen (einschließlich S-Bahnen) stiegen dieFahrgastzahlen um 2,5 %, der Verkehr mit Straßen-, Stadt- undU-Bahnen wuchs um 2,4 %. Auch Nahverkehrsbusse wurden 2016 häufigergenutzt als im Vorjahr (+ 0,9 %).Im Fernverkehr mit Eisenbahnen und mit Linienbussen gab es 2016jeweils Zunahmen: Fernzüge nutzten 138 Millionen Reisende, das waren5,3 % mehr als 2015. Im Linienfernverkehr mit Omnibussen sindSchätzungen zufolge rund 24 Millionen Fahrgäste gereist, knapp 5 %mehr als 2015.Die Zahl der Passagiere auf deutschen Flughäfen erreichte 2016ebenfalls einen neuen Höchstwert. 201 Millionen Flugreisen bedeuteteneinen Anstieg von 3,5 % gegenüber 2015.Methodischer Hinweis:Die Angaben beruhen auf vorliegenden Monats- und Quartalsdaten,ergänzt um Schätzungen. Fahr- beziehungsweise Fluggäste werden alsBeförderungsfälle erhoben. Fahren beziehungsweise fliegen imBerichtszeitraum Personen mehrfach, so werden sie auch mehrfachgezählt. Endgültige Ergebnisse für die einzelnen Verkehrszweigeveröffentlicht Destatis in den nächsten Wochen im Rahmen vonPressemitteilungen.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Uwe Reim, Telefon: +49 (0) 611 / 75 22 10, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell