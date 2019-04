Öffentlicher Nahverkehr kann durch neue Technologien deutlich rentabler werden (FOTO)

München (ots) -Im Schnitt deckt der öffentliche Nahverkehr nur rund drei Viertelseiner Kosten selbst, der Rest kommt aus öffentlichen Zuschüssen- Neue Technologien wie Echtzeitdaten, autonome Fahrzeuge undElektrifizierung können die Kostendeckung auf bis zu 110 Prozentsteigern; in Metropolen bis zu 390 Millionen Euro Einsparungenjährlich möglich- Verkehrsbetriebe, Politik, Hersteller und Anbieter vonMobilitätslösungen sollten ein gesamtheitliches System ausöffentlichen Verkehrsmitteln aufbauenDer Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gilt bisher alsZuschussgeschäft: Jedes Jahr erhalten die Betreiber mehr als 3Milliarden Euro aus öffentlichen Kassen, um ihre Kosten zu decken.Der aktuelle Kostendeckungsgrad liegt im Schnitt bei 76 Prozent. Dochdas könnte sich mithilfe neuer Technologien bald ändern. InMetropolen ist sogar ein gewinnbringender Betrieb möglich, so dasErgebnis der neuen Roland Berger-Studie "Nahverkehr rechnet sich -Wie Verkehrsbetriebe durch neue Technologien rentabler wirtschaftenkönnen"."Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den öffentlichenNahverkehr rentabler und gleichzeitig für die Kunden attraktiver zugestalten", erklärt Tobias Schönberg, Partner von Roland Berger. Dasreicht von der Automatisierung und Elektrifizierung derFahrzeugflotte über den Einsatz von Robo-Shuttles und Ride-Poolingbis hin zur Nutzung von Echtzeitdaten, etwa zur Reparatur- undWartungsplanung."Nicht alles ist schon einsatz- und marktreif", sagt Schönberg,"aber die Entwicklung schreitet schnell voran und die neuenTechnologien eröffnen dem öffentlichen Nahverkehr große Chancen,seine Effizienz zu steigern." Der Einsatz neuer Technologien könntein Metropolen zu Kosteneinsparungen von bis zu 390 Millionen Euroführen.Sieben Ansätze, um Kosten zu senkenDie Roland Berger-Experten haben sieben Ansätze identifiziert, diezu mehr Effizienz in drei zentralen Bereichen des ÖPNV-Betriebsführen können: Fahrzeugbeschaffung, Betrieb und Verkehrssteuerungsowie Marketing und Vertrieb. Jeder Ansatz hat ein unterschiedlichesEffizienzpotenzial: Am rentabelsten ist der Einsatz vonEchtzeitdaten. Dabei werden technische Fahrzeugdaten direkt an dieVerkehrsbetreiber übermittelt, um Probleme schnell zu beheben undlange Wartungsintervalle zu vermeiden (Predictive Maintenance).Allein dadurch lässt sich die Kostendeckung in Metropolen um 7Prozentpunkte steigern.Ebenso rentabel ist der Einsatz von flexiblen Robo-Shuttles, etwaauf schlecht ausgelasteten Strecken; dadurch kann sich dieKostendeckung in Großstädten um 5 Prozentpunkte verbessern. WeitereMöglichkeiten bieten die Automatisierung der Flotte, Elektrobusse,Ride-Pooling- und Mobility-as-a-Service-Angebote sowie eine bessereSteuerung der Kapazitäten und der Nachfrage. "Setzen Städte allevorgeschlagenen Ansätze zeitgleich um, könnte sich die Kostendeckungje nach Größe der Stadt um 10 bis 30 Prozentpunkte verbessern",prognostiziert Andreas Schwilling, Partner von Roland Berger. "Damitließe sich der öffentliche Verkehrsbetrieb zumindest in denMetropolen rentabel betreiben - ohne Nachteile für die Kunden."Dies setzt allerdings ein Umdenken voraus. Die Städte sollten einklares übergeordnetes Ziel haben: ein möglichst effizientesGesamtsystem für urbane Mobilität. "Sämtliche öffentlicheVerkehrsmittel sollten weiterhin gesamthaft gedacht und als einvernetztes System gestaltet werden", sagt Schönberg. "Dannprofitieren alle: sowohl die Betreiber, egal ob öffentlich oderprivatwirtschaftlich, als auch die Nutzer."Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230Partnern.Pressekontakt:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell