Öffentlicher Einkauf in NRW für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen global

Düsseldorf (ots) - Zivilgesellschaft begrüßt Fortschritte imVergabegesetz und fordert nun wirksame Umsetzung.In zwei Tagen tritt das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgGNRW) mit dazugehöriger Rechtsverordnung (RVO) in novellierter Fassungin Kraft. Das Gesetz gibt Kommunen und dem Land NRW u.a. den Rahmenvor, wie bei der Beschaffung von Berufsbekleidung, Bürobedarf,IT-Waren etc. Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden sollen. Daallein in Nordrhein-Westfalen von öffentlichen Einrichtungen jährlichrund 50 Milliarden Euro Steuergelder für die Beschaffung von Güternund Dienstleistungen ausgegeben werden, ist das TVgG-NRW einwichtiges Instrument zur Stärkung fairer Wettbewerbsbedingungen. DieMitgliedsorganisationen im Bündnis für öko-soziale Beschaffung NRWbegrüßen daher die Novellierung des Gesetzes. Damit das Gesetztatsächlich zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen in denProduktionsländern beiträgt, fordert das Bündnis von derLandesregierung, bei der Anwendung des Gesetzes mit gutem Beispielvoranzugehen und zugleich sicherzustellen, dass die neuen Spielräumein der Vergabepraxis wirksam ausgeschöpft werden."Mit der Überarbeitung der RVO wurde die größte bisherigeSchwachstelle, die Eigenerklärung als unzureichendeNachweiserbringung zur Einhaltung internationaler Arbeits- undMenschenrechte im Sinne der Kernarbeitsnormen der InternationalenArbeitsorganisation, beseitigt" sagt Angela Schmitz vom Eine WeltNetz NRW. Nach neuer Rechtsvorgabe ist die Einhaltung derILO-Kernarbeitsnormen etwa durch ein Zertifikat oder dieMitgliedschaft in einer Initiative nachzuweisen, mindestens aberdurch den Nachweis eines "unabhängigen" und "fachlich geeigneten"Dritten zu erbringen. "Um zu verhindern, dass hierbei in der Praxiserneut ein Schlupfloch entsteht, muss die Landesregierung für dieBeschaffungsverantwortlichen ein Instrument schaffen, mit dem sie dieGlaubwürdigkeit solcher Dritter überprüfen können", so Schmitzweiter. Zu kritisieren sei in diesem Zusammenhang, dass diePrüfbehörde der Landesregierung nach wie vor nicht die Kompetenz hat,die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen oder Umweltbelange zuüberprüfen.Hinzu kommt, dass die neue Regelung, nach der in gewissen Fällenauf jeglichen Nachweis zur Einhaltung sozialer Kriterien verzichtetwerden darf, die Gefahr für die Umgehung dieser Nachweise in sichbirgt. Die Fallgruppen "objektive Dringlichkeit", "Marktversagen" und"andere vergleichbare Ausnahmegründe" können ohne entsprechendeUnterstützung und Kontrolle der Landesregierung schnell zuSchlupflöchern werden, die eine nachhaltige Beschaffung verhindern."Teilweise können diese Ausnahmen auch von Unternehmen als Argumentebenutzt werden, keine glaubwürdigen Nachweise zu erbringen" sagtChristian Wimberger von der Christlichen Initiative Romero (CIR). DasBündnis fordert die Landesregierung deshalb auf, die von denBeschaffungsverantwortlichen zu meldenden Ausnahmefälle transparentzu machen und auch statistisch auszuwerten. Nur so kann eineschleichende Umgehung der Gesetzesziele verhindert und die Kompetenzder Beschaffungsverantwortlichen gestärkt werden.Positiv bewertet das Bündnis, dass die Landesregierung in derBegründung zur Rechtsverordnung ausdrücklich auch alternativeNachweisformen öko-fairer Produktionsbedingungen unterstützt. Dassdas Fehlen von Zertifikaten und Unternehmensinitiativen nicht mit demFehlen öko-fair produzierter Waren gleichzusetzen ist, betont auchAnnelie Evermann von WEED - Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklunge.V.: "Transparenz und soziale Verantwortung können auch dann vonUnternehmen geleistet werden, wenn auf dem Markt noch keineklassischen Nachweise in Form von Siegeln oder Zertifikatenvorliegen. Hier hat die öffentliche Beschaffung eine große Chance,ihre Marktmacht für positive Anreize auf Unternehmen zu nutzen." Soführte beispielsweise Dataport als IT-Dienstleister der öffentlichenVerwaltung die Einforderung eines schriftlichen Konzepts für dieEinhaltung von Sozialstandards ein. Auch die Städte Dortmund und Bonnzeigen in ihren aktuellen Textil-Ausschreibungen, dass jenseits vonbestehenden Zertifikaten oder Siegeln als Nachweis auch dieDurchführung zielführender Maßnahmen - etwa die Einreichung einesPrüf- und Sozialberichts - gefordert werden können. Für die Umsetzungin die Praxis ist nun wichtig, dass die Landesregierung solcheAnsätze durch Bekanntmachen solcher Ausschreibungsbeispiele z.B. inSchulungen und Leitfäden, aber auch durch Unterstützungsangebote,forciert."In jüngster Vergangenheit wurde Bangladesch von einer Streikwellein den Textilfabriken erfasst", erklärt Marie-Luise Lämmle vonFEMNET, die gerade von einer Dialogreise nach Bangladeschzurückgekehrt ist, bei der Sozial- und Arbeitsstandards im Textil-und Bekleidungssektor aus der Perspektive nachhaltiger Beschaffung imFokus standen. "Bei den Verhandlungen um die Freilassung zahlreicherGewerkschaftsangehöriger und Arbeiter_innen blieben auch dieReaktionen seitens deutscher Handelsverbände, Gewerkschaften und derKampagne für Saubere Kleidung nicht unbemerkt. Dies zeigt, dassDeutschland als bedeutendes Importland bei der Frage um gerechteArbeitsbedingungen in den Produktionsländern durchaus die Möglichkeithat, positiv Einfluss zu nehmen", so Lämmle weiter.Das Bündnis bewertet die Reform des Gesetzes als wichtigenTeilerfolg der Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit vonGewerkschaften und entwicklungspolitischen Organisationen. Trotzwichtiger Kritikpunkte ist erkennbar, dass die Landesregierung dieHebelwirkung des Einkaufs von Kommunen und Landesbehörden nuneffektiver nutzen will.