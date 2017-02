Öffentlicher Dienst soll bei der Gesundheitsvorsorge Vorbild sein / Umfrage: Hessen legen an staatliche Arbeitgeber hohe Maßstäbe an (FOTO)

Frankfurt (ots) -Öffentliche Arbeitgeber wie die Berufsfeuerwehr, Bundeswehr undBehörden sollen bei der Vorsorge für die Gesundheit ihrer Mitarbeitereine Vorbildfunktion einnehmen. Dieser Meinung sind 73 Prozent derHessen im erwerbsfähigen Alter. Sie legen an staatliche undhalbstaatliche Betriebe damit höhere Maßstäbe an als an privateArbeitgeber, von denen dies nur 62 Prozent erwarten. Das zeigt dierepräsentative Studie "Präventionskultur" der Unfallkasse Hessen, fürdie 1.000 Hessen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren online befragtwurden.Im Einzelnen fordern 76 Prozent der Befragten, dass deröffentliche Dienst grundsätzlich aktiv etwas für die Gesundheitseiner Mitarbeiter unternimmt. 74 Prozent erwarten, dass bei derBelegschaft das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass alle im Teamfür die Vermeidung von Unfällen verantwortlich sind. Eine besondereFürsorge für Risikogruppen verlangen 71 Prozent von öffentlichenUnternehmen. 65 Prozent erwarten, dass ihre Bemühungen für dieSicherheit und dauerhafte Gesundheit ihrer Belegschaft übergesetzliche Mindestanforderungen hinausgehen."In Sachen Mitarbeitergesundheit reicht es nicht, sich darauf zubeschränken, Unfälle zu vermeiden", meint Sabine Longerich,Pressesprecherin der Unfallkasse Hessen. "Um den Krankenstanddauerhaft gering zu halten, ist es ebenso wichtig, die Gesundheit derMitarbeiter aktiv zu fördern. Dies spart auf lange Sicht auch denArbeitgebern erhebliche Kosten, und im öffentlichen Dienst bedeutetdas: Das Geld der Steuerzahler."65 Prozent der Befragten wünschen sich, dass öffentlicheArbeitgeber Kurse zur Stress- und Krankheitsvermeidung anbieten. 59Prozent stellen den Anspruch, dass der öffentliche Dienst auch beiseinen Zulieferern und Kooperationspartnern auf die Erfüllung höhererStandards achtet. Dies ist damit der einzige Bereich, in dem dieHessen an private Arbeitgeber gleichhohe Maßstäbe ansetzen."Das Bewusstsein, dass am Arbeitsplatz neben dem Sicherheitsschutzauch aktive Gesundheitsprävention sehr wichtig ist, ist in derBevölkerung stark gewachsen ", sagt Sabine Longerich. "Umso wichtigerist es, dass in Unternehmen ausreichend Angebote vorhanden sind, diedie Mitarbeiter nutzen können."Über die StudieFür die Studie "Präventionskultur" der Unfallkasse Hessen hat dasMeinungsforschungsinstitut Toluna 1.000 Hessen im Alter zwischen 18und 65 Jahren online befragt. Die Studie untersucht unter anderem,welche Gesundheits- und Vorsorgethemen die hessischen Arbeitnehmerbewegen, inwiefern sich die Bevölkerung Gedanken um Prävention macht,und ebenfalls, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Hessen wahrgenommenwerden. Die Befragung erfolgte im März 2016 und ist repräsentativ fürdie hessische Bevölkerung nach Geschlechter- und Altersverteilung.Pressekontakt:Unfallkasse HessenSabine LongerichPressesprecherinTelefon 069 / 299 72-619E-Mail: s.longerich@ukh.deOriginal-Content von: Unfallkasse Hessen, übermittelt durch news aktuell