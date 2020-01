Öffentlicher Dienst: Ein Sanierungsfall

Berlin (ots) - Der öffentliche Dienst in Deutschland ist ein Sanierungsfall -rund 300.000 Beschäftigte fehlen aktuell. dbb Chef Ulrich Silberbach fordertdeshalb bei der dbb Jahrestagung in Köln massive Investitionen in denStaatsdienst.300.000 Menschen fehlen einer Verbandsabfrage des dbb zufolge derzeit imöffentlichen Dienst - "in der frühkindlichen Bildung, in Schulen undBerufsschulen, bei den Sicherheitsbehörden, in Justiz und Finanzämtern, imGesundheitsdienst, in der Pflege, in der Sozialen Arbeit, im technischen Dienst,bei den Bürgerdiensten, in der Lebensmittelkontrolle, in Natur- undUmweltschutz", gab Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Dachverbands derGewerkschaften des öffentlichen Dienstes, in seiner Auftaktrede zur dbbJahrestagung am 6. Januar 2020 in Köln bekannt und ergänzte: "In den kommendenzehn Jahren werden zudem mehr als 1,3 Millionen Beschäftigte in den Ruhestandgehen. Damit steht uns ein ganz gewaltiger Verlust von Arbeitskraft und Knowhowins Haus. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den der öffentliche Dienst zubewältigen hat - und leider sind wir bislang noch nicht einmal richtig aus denStartlöchern gekommen. Das ist wirklich dramatisch. Wir müssen schleunigst dieBeine in die Hand nehmen und zusehen, dass wir den öffentlichen Dienst mitsinnhafter Digitalisierung und nachhaltiger Personalpolitik fit für dieZukunftsaufgaben bekommen."Silberbach warnte vor den gravierenden Folgen für Land und Gesellschaft. "60Prozent der Bevölkerung halten den Staat bei der Erfüllung seiner Aufgaben fürüberfordert. Das ist ein alarmierendes Anzeichen für den Vertrauensverlust indie Leistungsfähigkeit unseres Staates. Wenn es bei den Berufsfeuerwehrenbrennt, wenn nahezu bundesweit Jugendämter, Schulen und Kitas Landunter melden,wenn Gesundheitsämter und medizinische Dienste so ausgedünnt sind, dass sieSchul- und amtsärztliche Untersuchungen, Hygienekontrollen nicht mehrordnungsgemäß durchführen können, wenn Verfahren bei Gericht auf Halde liegenund so lange dauern, dass Tatverdächtige aus der U-Haft entlassen werden müssen,wenn man monatelang auf einen Termin im Bürgeramt warten muss - wenn der Staatimmer häufiger versagt, dann bleibt das den Menschen, die hier leben, nichtverborgen. Wir verspielen ein Stück Zukunft in Deutschland, wenn wir denSanierungsfall öffentlicher Dienst jetzt nicht zukunftsfest machen. Dann kipptnicht nur die Stimmung gegenüber dem Staat, sondern dann ist irgendwann auch derPunkt erreicht, an dem der öffentliche Dienst kein Standortvorteil fürDeutschland mehr ist", betonte der dbb Chef und forderte die politischenEntscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Kommunenausdrücklich auf: "Lasst die Beschäftigten, die ihre Pflicht erfüllen und jedenTag ihr Bestes geben, nicht im Regen stehen! Macht endlich Euren Job, damit dieKolleginnen und Kollegen ihren machen können! Die Zeiten, in denen der Rotstiftimmer wieder an den öffentlichen Dienst gesetzt wird, müssen endgültig undnachhaltig vorbei sein. Die Bewältigung drängender Herausforderungen darf nichtan mangelndem Personal scheitern", verlangte Silberbach. "Unserem Land und denMenschen, die hier leben, stehen zahlreiche Herausforderungen ins Haus, beidenen ein gut funktionierender öffentlicher Dienst stets Teil der Lösung ist. ObKonjunktur, demografischer Wandel, Migration oder digitale Transformation - inallem steht oder fällt unser Gemeinwesen mit der Qualität der Daseinsvorsorge."Mit Blick auf die in der zweiten Jahreshälfte anstehende Einkommensrunde für dieBeschäftigten von Bund und Kommunen erwartet der dbb deutliche Signale. "Es gehtum Wertschätzung und Wettbewerbsfähigkeit", so Silberbach. Auch das ThemaArbeitszeit habe in den vergangenen Jahren an Fahrt gewonnen - "Flexibilität undSouveränität sind hier die Stichworte. Wir nehmen wahr, dass das den Kolleginnenund Kollegen auf den Nägeln brennt. Und für die junge Generation, die wirgewinnen wollen, ist das ohnehin ein Topthema." Die seit 2004 von 38,5 auf 41Wochenstunden angehobene Arbeitszeit für die Bundesbeamtinnen und Bundesbeamtenbezeichnete der dbb Chef als "einseitiges Sparen zu Lasten einer Gruppe".Eine klare Absage erteilte der dbb Bundesvorsitzende wiederkehrenden Versucheneiner Aushöhlung des Beamtenstatus, etwa durch die Schaffung vonEinheitsversicherungen oder die Einführung eines Streikrechts für Beamtinnen undBeamte. Das besondere Dienst- und Treueverhältnis sei "Dreh- und Angelpunkt fürdie Verlässlichkeit unseres öffentlichen Dienstes ist der Beamtenstatus, einErfolgsmodell und Aushängeschild", unterstrich Silberbach. Es gelte, dasBerufsbeamtentum durch Modernisierung und Motivation zukunftsfest zu gestalten.Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Strukturen des Besoldungsrechts aufBundesebene sei ein entsprechender Einstieg geschafft, aber "das reicht uns nochnicht", kündigte Silberbach gegenüber Bundesinnenminister Horst Seehofer an.Die dbb Jahrestagung findet am 6./7. Januar 2020 in Köln statt - Motto in diesemJahr: "Ideenwerkstatt Öffentlicher Dienst". Neben Bundesinnenminister HorstSeehofer kommen unter anderem auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble,Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, BundesfamilienministerinFranziska Giffey, Juso-Chef Kevin Kühnert und Freiburgs Oberbürgermeister MartinHorn zusammen, um über aktuelle Herausforderungen in dergesellschaftspolitischen Debatte zu diskutieren. Am zweiten Tagungstag steht dieZukunft des öffentlichen Dienstes im Fokus: Der dbb legt eine Ideenskizze vor,wie der Staatsdienst in Zeiten des digitalen und gesellschaftlichen Wandelsaufgestellt sein muss. 