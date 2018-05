Öffentlicher Crowdsale für Plattform zur Sicherung einer zukunftsfähigen Finanzindustrie geht live

Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -MoneyRebel, ein FinTech-Startup, das eineAll-in-One-Finanzplattform zur Integration eines digitalenMarktplatzes für Berater über Blockchain einrichtet, hat heuteerfolgreich seinen öffentlichen ICO Crowdsale gestartet.Angestrebt ist eine Unterstützung von 28 Mio. USD, wobei 18 Mio. USDerforderlich sind, um die Produktentwicklung, das persönlicheFachwissen und die künstliche Intelligenz zu finanzieren, diegemeinsam die Branche der Finanzberatung verändern werden.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/689272/MoneyRebel_Logo.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/689273/MoneyRebel_Platform.jpg )MoneyRebel, das gegen die verknöcherten Regeln der Finanzindustrieund die immensen Kosten für Bankdienstleistungen angeht, hat sichgetreu seinem Credo für die Finanzierung der disruptivenAll-in-One-Finanzplattform von den etabliertenFinanzierungsinstitutionen weg hin in Richtung Kapitalaufnahme überein Initial Coin Offering (ICO) orientiert.Der MoneyRebel ICO ist als Crowdsale für alle Teilnehmer seit dem10. Mai 2018 live und endet am 15. Mai 2018, bzw. zu einem früherenZeitpunkt, wenn die Obergrenze vor diesem Stichtag erreicht wird.Von der während dieses ICO erhaltenen Unterstützung hängt ab, wiefortschrittlich die MoneyRebel-Plattform letztendlich sein wird. Wirddie Produktentwicklungsgrenze von 18 Mio. USD erreicht, dann kann derglobalen Öffentlichkeit Ende 2019 die höchstentwickelteFinanzplattform für Geldbudgetierung und Vermögensverwaltungpräsentiert werden - mit persönlichen Anlageberatern, künstlicherIntelligenz, Bankdienstleistungen mit grundlegenden, gebührenfreienBankfunktionen und einer kostenlosen Smart-Debitkarte, die dieAbwicklung von Abrechnungen in Kryptowährungen ermöglicht. DieFinanzberater sind der Blockchain verzeichnet, und langfristig werdensich nur die nach Einschätzung der Mitnutzer bestbewerteten Geld- undFinanzdienstberater als zukunftsfähig erweisen.Die ersten Branchenvertreter wenden sich bereits der Plattform vonMoneyRebel zu, um sich aktiv am Marktplatz für Berater zu beteiligen.Jacopo Proietti, der Gründer von CoinWisely, begründet seineEntscheidung folgendermaßen: "Unser Krypto-Beratungsunternehmenschließt sich der MoneyRebel-Plattform an, weil diese ein stärkeresVertrauen in das Ökosystem der Kryptowährungen möglich macht".Mitja Vezovi?ek, MoneyRebel CEO, bestätigt dies: "DieFinanzindustrie steht am Scheideweg. Die Kapazität derDigitalisierung und Automatisierung ermöglicht es uns, das gesamteLeistungsspektrum an einem Ort zu vereinen: Vermögensverwalter,Finanzplaner, Versicherungsspezialisten, Finanzcoaches,Steuerspezialisten, ja sogar Anwälte und andere Berater aus demBereich der Finanzindustrie, die Menschen helfen, ihr Geld richtig zuverwalten. Die aufkommende Blockchain-Technologie macht es möglich,Zweifel an der Identität, der Erfolgsbilanz und der Qualität vonBeratern auszuräumen".Informationen zu MoneyRebelMoneyRebel, mit Sitz in Ljubljana, Slowenien, ist einAll-in-One-Marktplatz für Berater auf Basis einer Blockchain, dersowohl krypto-qualifizierte Finanzberater als auch Newcomerzusammenbringt.Weiterführende Informationen: https://moneyrebel.io/Whitepaper: https://moneyrebel.io/Whitepaper_2018.pdfLightpaper: https://moneyrebel.io/MR_LightPaper.pdfTelegram: https://t.me/moneyrebelFacebook: https://www.facebook.com/moneyrebel/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moneyrebelTwitter: https://twitter.com/moneyrebelteamReddit: https://www.reddit.com/r/moneyrebel/www.moneyrebel.ioPressekontakt:Natasa JapeljE-Mail: natasa.japelj@moneyrebel.com Tel.: + 38640937030Original-Content von: MoneyRebel, übermittelt durch news aktuell