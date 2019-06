Öffentliche Videoüberwachung größtenteils rechtswidrig

Berlin (ots) - Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem erstjetzt veröffentlichten Urteil [1] vom 27.03.2019 klargestellt, dassdie Videoüberwachung durch private Stellen ausschließlich durch dieeuropäische Datenschutzgrundverordnung geregelt wird. Das frühereVideoüberwachungsverbesserungsgesetz [2] und der davon abgeleitete §4 Abs. 1 Satz 1 im aktuellen Bundesdatenschutzgesetz sind damitnichtig. Auf dieser Rechtsgrundlage wurden und werden jedoch heuteeine Vielzahl von Videoüberwachungsanlagen im öffentlichen Raum vonprivaten Stellen betrieben, z.B. in Einkaufszentren. Eine im Jahr2017 von der Piratenpartei unterstützte Verfassungsbeschwerde gegendieses Gesetz wurde damals vom Bundesverfassungsgericht nicht zurEntscheidung angenommen [3].Dazu Frank Herrmann, Landesvorsitzender der PIRATEN NRW und einerder damaligen Beschwerdeführer: "Es ist eine späte Genugtuung, wennunsere Verfassungsbeschwerde nunmehr inhaltlich doch noch erfolgreichist! Es war und ist unhaltbar, Videoüberwachung kraft Gesetz fürwirksam zu erklären! Genau das hat der Gesetzgeber aber mit demVideoüberwachungsverbesserungsgesetz versucht und ist jetzt endlichgescheitert."Die Gesetzgeber müssen nun dringend für Rechtsklarheit sorgen unddie Paragraphen zur Videoüberwachung aus den Datenschutzgesetzen inBund und Ländern streichen."Ich würde mir wünschen, dass der Gesetzgeber den Inhalt derEntscheidung übernimmt und nicht wieder versucht, seine eindeutigunzulässigen Pläne in einer neuen Form durchzusetzen", ergänzt AnjaHirschel, Stadträtin aus Ulm und Bundesthemenbeauftragte fürDigitalisierung.Auf die Datenschutzaufsichtsbehörden kommt jedenfalls viel Arbeitzu!Quellen/Fußnoten:[1] https://www.bverwg.de/270319U6C2.18.0[2] http://ots.de/HwBCh0[3] http://ots.de/a04zAyPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell