Öffentliche Verkehrsmittel und eine moderne Heizung: So wollen die Deutschen CO2 einsparen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen in Deutschland um 55 Prozentsinken. Das ist eines der Ziele, das die Bundesregierung im Novemberin ihrem Klimaschutzplan 2050 bekanntgab. Einsparmöglichkeiten gibtes an vielen Stellen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, worin dieDeutschen das größte Potenzial sehen. Mit dabei ist eine effizienteHeizungsanlage. Diese lässt sich 2017 noch umweltschonenderbetreiben: mit dem neuen Energieträger Biopropan.Was glauben Sie, wie sich im Privaten am meisten CO2 einsparenlässt? Das war die Frage, die Kantar Emnid im November im Auftrag desFlüssiggasversorgers Primagas rund 500 Deutschen stellte. 31 Prozentder Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass sie das meisteKohlendioxid einsparen können, indem sie öffentliche Verkehrsmittelstatt des eigenen Autos nutzen. 18 Prozent sind der Meinung, dasssie durch den Kauf von regional erzeugten Lebensmitteln den größtenBeitrag leisten. Auf energieeffiziente Haushaltsgeräte setzen elfProzent, während zehn Prozent das größte Einsparpotenzial beierneuerbaren Energien und grüner Wärme sehen. 22 Prozent wiederumsind davon überzeugt, dass die Modernisierung der Heizungsanlage dasgrößte CO2-Einsparpotenzial birgt - Platz 2 nach der Nutzungöffentlicher Verkehrsmittel.Aktuelle Daten stützen diese Einschätzung: Im Gebäudebetriebwerden knapp 40 Prozent der gesamten Energie in Deutschlandverbraucht. Der größte Einzelbeitrag entfällt dabei auf dieBeheizung. "Damit ist die Heizanlage der Schlüssel, um dieEnergieeffizienz zu erhöhen und Energie einzusparen", so ThomasLandmann vom Flüssiggasversorger Primagas. Dabei ist nicht nurentscheidend, wie viel die Verbraucher heizen, sondern auch wie altihre Geräte sind. "Das Durchschnittsalter deutscher Heizkessel liegtderzeit bei 18 Jahren", erklärt der Experte. "Im Vergleich zu einermodernen Heizung emittieren sie nicht nur mehr CO2, es fallen durchdie hohen Verbräuche auch mehr Kosten an." Wer seine veralteteÖlheizung durch ein modernes, flüssiggasbetriebenes Gerät ersetzt,kann seine Energiekosten um bis zu 30 Prozent senken. Zusätzlich sinddie Kohlendioxidemissionen um rund 15 Prozent geringer.Umweltschonende Kombination: Heizung und EnergieträgerNeben effizienten Heizungsanlagen ist auch die Energiequelleentscheidend zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Im vergangenen Jahrstammten lediglich 12,5 Prozent der Energie im Bereich Wärme- undKältebereitstellung aus regenerativen Quellen. Bald gibt es eineumweltschonendere Alternative im ländlichen Raum: Voraussichtlich abdem 2. Quartal 2017 ist Biopropan in Deutschland verfügbar. Es wirdaus biogenen Abfall- und Reststoffen sowie Pflanzenölen gewonnen undhat dadurch einen besonders kleinen CO2-Fußabdruck: Mit Biopropan istes möglich, den Kohlendioxid-Ausstoß um bis zu 90 Prozent gegenüberkonventionellem Flüssiggas zu verringern. Darüber hinaus erfüllt derEnergieträger die strengen Anforderungen der deutschenNachhaltigkeitsverordnung. In Kombination mit einer effizientenHeizung können private Haushalte durch den Einsatz von Biopropan ihreeigene Energiewende umsetzen.