Öffentliche Schulden zum Ende des 4. Quartals 2016 um 0,8 % niedriger als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlichaller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Endedes vierten Quartals 2016 mit 2 006,5 Milliarden Euro verschuldet.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufigerErgebnisse mitteilt, sank damit der Schuldenstand gegenüber dem 31.Dezember 2015 um 0,8 % beziehungsweise 16,1 Milliarden Euro. Dabeikonnten alle Ebenen ihre Verschuldung verringern. Gegenüber demVorquartal sank der Schuldenstand um 1,2 % beziehungsweise 24,9Milliarden Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich zählenKreditinstitute sowie der sonstige inländische Bereich (zum Beispielprivate Unternehmen) und der sonstige ausländische Bereich.Die Verschuldung des Bundes verringerte sich gegenüber dem 31.Dezember 2015 um 6,1 Milliarden Euro beziehungsweise 0,5 % auf 1258,9 Milliarden Euro. Insbesondere konnte der Bund seineWertpapierschulden abbauen, und zwar um 7,0 Milliarden Euro (- 0,6%). Die Kassenkredite verringerten sich um 2,0 Milliarden Euro (-13,7 %). Lediglich die Kredite erhöhten sich um 2,9 Milliarden Euro(+ 4,5 %).Die Länder waren zum Ende des vierten Quartals 2016 mit 605,2Milliarden Euro verschuldet. Das war ein Rückgang um 1,3 %beziehungsweise 7,7 Milliarden Euro gegenüber dem 31. Dezember 2015.Hohe prozentuale Rückgänge gab es in Sachsen (- 19,3 %),Mecklenburg-Vorpommern (- 10,3 %) und Bayern (- 8,7 %). Dieprozentual höchsten Zuwächse hatten Hamburg (+ 8,9 %) undSchleswig-Holstein (+ 6,1 %), im Wesentlichen bedingt durch dieÜbertragung von notleidenden Altkrediten der HSH Nordbank an die neugegründete "hsh portfoliomanagement AöR" im dritten Quartal 2016.Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände sankgegenüber dem Jahresende 2015 mit - 1,6 % (- 2,3 Milliarden Euro) auf141,9 Milliarden Euro prozentual am stärksten. Die prozentualenRückgänge der Schuldenstände der Gemeinden und Gemeindeverbände warenin Sachsen (- 19,2 %), Mecklenburg-Vorpommern (- 6,9 %) undBaden-Württemberg (- 4,9 %) besonders hoch. Bei Sachsen zählteallerdings ein bedeutender Extrahaushalt 2016 nicht mehr zum SektorStaat; wird dieser aus dem Schuldenstand des Vorjahresherausgerechnet, läge der Rückgang bei - 6,7 %. Die prozentualhöchsten Schuldenzuwächse gab es in Schleswig-Holstein (+ 2,3 %) undRheinland-Pfalz (+ 0,8 %).Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Sylvia Jung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 88,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell