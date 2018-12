Öffentliche Schulden zum Ende des 3. Quartals 2018 um 2,3 % niedriger als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlichaller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Endedes dritten Quartals 2018 mit 1 929,8 Milliarden Euro verschuldet.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufigerErgebnisse weiter mitteilt, sank der Schuldenstand gegenüber dem Endedes dritten Quartals 2017 um 2,3 % beziehungsweise 45,0 MilliardenEuro. Gegenüber dem zweiten Quartal 2018 verringerte sich derSchuldenstand um 0,2 % beziehungsweise 4,8 Milliarden Euro. Zumnicht-öffentlichen Bereich zählen Kreditinstitute sowie der sonstigeinländische Bereich (zum Beispiel private Unternehmen) und dersonstige ausländische Bereich.Alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts haben Schuldenabgebaut. Die Verschuldung des Bundes sank gegenüber dem Ende desdritten Quartals 2017 um 17,1 Milliarden Euro beziehungsweise 1,4 %auf 1 226,3 Milliarden Euro. Der Bund konnte seine aufgenommenenKassenkredite um 5,4 Milliarden Euro (-22,4 %), seine Kredite um 5,7Milliarden Euro (-11,8 %) und seine Wertpapierschulden um 6,1Milliarden Euro (-0,5 %) abbauen.Die Länder waren zum Ende des dritten Quartals 2018 mit 572,0Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einem Rückgang um 3,4 %beziehungsweise 20,3 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal.Bis auf Hamburg und Schleswig-Holstein haben alle Bundesländer ihreSchulden verringert. Für Hamburg betrug der Anstieg 2,5 % und fürSchleswig-Holstein 5,4 %. In beiden Ländern waren Schuldenaufnahmenim Zusammenhang mit dem Komplex um die HSH Nordbank ein wesentlicherGrund für diese Entwicklung. Den höchsten Rückgang hatte Sachsen mit-13,9 %, gefolgt von Baden-Württemberg (-12,5 %) und Bayern (-11,4%).Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände verringertesich gegenüber dem Vorjahresquartal um 5,5 % (-7,6 Milliarden Euro)auf 131,1 Milliarden Euro. Die Gemeinden und Gemeindeverbände allerLänder konnten ihre Schuldenstände reduzieren. Starke Rückgänge derSchuldenstände gab es in Mecklenburg-Vorpommern (-9,4 %) und Sachsen(-8,9 %). Besonders groß war der Rückgang in Hessen (-21,0 %). Hierist zu berücksichtigen, dass die HESSENKASSE Kassenkredite von 144hessischen Kommunen in Höhe von 3,6 Milliarden Euro übernommen hat,die nicht mehr in der Schuldenstatistik nachgewiesen werden. DieHESSENKASSE ist ein Programm zur Entschuldung hessischer Kommunen vonKassenkrediten und zur Förderung kommunaler Investitionen. Partnerder HESSENKASSE ist die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen(WIBank). Kreditinstitute sind nicht Teil der amtlichenSchuldenstatistik. Ohne diese Übernahme wäre der Schuldenstand inHessen nur um 0,4 % gesunken.Die Sozialversicherung war zum Ende des dritten Quartals 2018 mit403 Millionen Euro verschuldet. Dies waren 7,3 % beziehungsweise 32Millionen Euro weniger als am Ende des dritten Quartals 2017.Methodische HinweiseDie in der vierteljährlichen Schuldenstatistik nachgewiesenenSchuldenstände können von den haushaltsmäßigen Schuldenständenabweichen.Die Verschuldung der Länder enthält auch die empfangenenBarsicherheiten aus Derivatgeschäften des Landes (zum BeispielNordrhein-Westfalen für das dritte Quartal 2017 in Höhe von 1 024,5Millionen Euro und für das dritte Quartal 2018 in Höhe von 1 045,0Millionen Euro).Die Schulden der Kernhaushalte der Sozialversicherung wurden aufBasis des Ergebnisses zum 31. Dezember 2017 der jährlichenSchuldenstatistik mit 399 Millionen Euro fortgeschrieben.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 88,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell