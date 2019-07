Öffentliche Schulden 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % gesunken / Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland bei 23 124 Euro

Wiesbaden (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlichaller Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen Bereich(Kreditinstitute sowie sonstiger inländischer und ausländischerBereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland) zumJahresende 2018 mit 1 916,6 Milliarden Euro verschuldet. Dasentspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland von 23 124Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigenErgebnissen weiter mitteilt, hat sich damit der Schuldenstandgegenüber den revidierten Ergebnissen zum 31.12.2017 um 2,7 %beziehungsweise 52,5 Milliarden Euro verringert.Bund kann Schulden um 29,3 Milliarden Euro verringernAlle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts trugen zumSchuldenabbau bei. Der Bund war zum Ende des Jahres 2018 mit 1 213,2Milliarden Euro verschuldet. Der Schuldenstand sank damit um 2,4 %beziehungsweise 29,3 Milliarden Euro gegenüber dem Jahresende 2017.Länder mit teils kräftigem SchuldenrückgangDer Schuldenstand der Länder nahm um 2,7 % beziehungsweise 15,9Milliarden Euro auf 570,5 Milliarden Euro ab. Bis auf Bremen, Hamburgund Schleswig-Holstein konnten alle Länder ihre Verschuldung abbauen.Für Schleswig-Holstein betrug der Anstieg 5,8 %, für Hamburg 5,5 %und für Bremen 3,3 %. Wesentlicher Grund für die Anstiege inSchleswig-Holstein und Hamburg waren Schuldenaufnahmen imZusammenhang mit dem Verkauf der HSH Nordbank, da der HSH Finanzfondsdie Rückgarantie der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein aus demJahr 2009 in Anspruch genommen hat. Den höchsten Schuldenrückganghatte Bayern mit -13,9 %, gefolgt von Sachsen (-9,4 %) und Thüringen(-7,7 %).Starker prozentualer Rückgang bei GemeindenDie Gemeinden und Gemeindeverbände senkten ihren Schuldenstand um5,0 % beziehungsweise 7,0 Milliarden Euro auf 132,8 Milliarden Euro.Darin nicht enthalten sind die Schulden von kommunalenEigenbetrieben, die als Marktproduzenten tätig sind, in Höhe von 24,1Milliarden Euro. Mit Ausnahme von Baden-Württemberg und Niedersachsenkonnten die Gemeinden und Gemeindeverbände aller Länder ihreSchuldenstände reduzieren. Der Anstieg in Baden-Württemberg betrug1,5 % und in Niedersachsen 1,2 %. Starke Rückgänge der Schuldenständegab es in Sachsen (-9,3 %), Thüringen (-7,6 %) undMecklenburg-Vorpommern (-7,1 %). Besonders groß war der Rückgang inHessen (-26,5 %). Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieLandesregierung mit dem Programm "Hessenkasse" im Jahr 2018 rund 4,8Milliarden Euro kommunaler Kassenkredite abgelöst hat, die in derSchuldenstatistik nicht mehr nachgewiesen werden. Ohne diese Ablösungder Schulden wäre der Schuldenstand der hessischen Kommunen um 0,6 %gestiegen.Die Sozialversicherung war mit 127 Millionen Euro verschuldet, daswaren 71,0 % beziehungsweise 311 Millionen Euro weniger als imVorjahr. Grund für diesen starken Rückgang waren außerordentlich hoheKredittilgungen der Krankenkassen.Methodische HinweiseDie in der Schuldenstatistik nachgewiesenen Schuldenstände könnenvon den haushaltsmäßigen Schuldenständen abweichen.Die Verschuldung der Länder enthält auch die empfangenenBarsicherheiten aus Derivatgeschäften der Länderkernhaushalte (zumBeispiel Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2018 in Höhe von 1 445,3Millionen Euro).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Öffentliche Schulden, öffentliches Vermögen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 39www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell