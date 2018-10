Öffentliche Einnahmen im 1. Halbjahr 2018 um 6,5 %, Ausgaben um 3,5 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Die Einnahmen des Öffentlichen Gesamthaushaltsstiegen im ersten Halbjahr 2018 um 6,5 % gegenüber dem erstenHalbjahr 2017 auf 715,4 Milliarden Euro. Zum ÖffentlichenGesamthaushalt gehören die Kern- und Extrahaushalte von Bund,Ländern, Gemeinden/Gemeindeverbänden und Sozialversicherung. DieAusgaben erhöhten sich um 3,5 % auf 688,6 Milliarden Euro. DieAngaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- undExtrahaushalte der vierteljährlichen Kassenstatistik. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, errechnet sichhieraus für die erste Jahreshälfte 2018 ein kassenmäßigerFinanzierungsüberschuss - in Abgrenzung der Finanzstatistiken - von26,8 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr des Vorjahres hatte derÜberschuss 6,3 Milliarden Euro betragen.Zum Wachstum der öffentlichen Einnahmen im ersten Halbjahr 2018hat wesentlich beigetragen, dass die Einnahmen aus Steuern undsteuerähnlichen Abgaben gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,9 % aufinsgesamt 635,2 Milliarden Euro zugenommen haben. Sie stiegen beimBund um 6,4 % und bei den Ländern um 6,7 % - vor allem aufgrundhöherer Einnahmen aus der Einkommen- und Körperschaftsteuer. DerZuwachs bei den kommunalen Steuereinnahmen betrug 5,1 %. DieBeitragseinnahmen der Sozialversicherung, die zu den steuerähnlichenAbgaben zählen, erhöhten sich um 4,1 % auf 258,4 Milliarden Euro.Der Bund erzielte in der ersten Jahreshälfte 2018 einenFinanzierungsüberschuss von 10,4 Milliarden Euro. Seine Einnahmenstiegen im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um7,3 % auf insgesamt 194,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben des Bundesnahmen um 2,7 % auf 184,2 Milliarden Euro zu.Auch bei den Ländern übertraf der Zuwachs bei den Einnahmen (+6,4% auf 204,3 Milliarden Euro) deutlich den Anstieg bei den Ausgaben(+0,5 % auf 187,2 Milliarden Euro). Die Länder wiesen damit im erstenHalbjahr 2018 einen Finanzierungsüberschuss von 17,1 Milliarden Euroaus.Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden stiegen die Einnahmen um4,8 % auf 123,5 Milliarden Euro und die Ausgaben um 4,7 % auf 122,7Milliarden Euro. Damit errechnet sich für die Gemeinden undGemeindeverbände in der ersten Jahreshälfte 2018 einFinanzierungsüberschuss von 0,8 Milliarden Euro.Die Sozialversicherung hatte im ersten Halbjahr 2018 einFinanzierungsdefizit von 1,5 Milliarden Euro. Ihre Einnahmen erhöhtensich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,8 % auf 320,3 MilliardenEuro und die Ausgaben um 3,7 % auf 321,8 Milliarden Euro.Abweichungen zum Finanzierungssaldo der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen im ersten Halbjahr 2018 (siehe Pressemitteilung 317vom 24. August 2018) sind in methodischen Unterschieden begründet.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Öffentlicher Gesamthaushalt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 42 10www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell