Öffentliche Bildungsausgaben 2018 um 3,5 % gestiegen / Statistisches Bundesamt veröffentlicht Bildungsfinanzbericht 2019

Wiesbaden (ots) - Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sind imJahr 2018 auf 138,8 Milliarden Euro gestiegen. Das waren 4,6 Milliarden Eurooder 3,5 % mehr als 2017. In die Schulen floss 2018 mit 69,2 Milliarden Euroknapp die Hälfte (49,9 %) der öffentlichen Bildungsausgaben. 30,6 MilliardenEuro entfielen auf die Hochschulen (22,1 %) und 28,5 Milliarden Euro auf dieKindertagesbetreuung (20,5 %). Zu diesen Ergebnissen kommt das StatistischeBundesamt (Destatis) im Bildungsfinanzbericht 2019 auf Basis vorläufiger Datender öffentlichen Haushalte. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Zuwachs etwasabgeschwächt. 2017 waren die öffentlichen Bildungsausgaben noch um 5,0Milliarden Euro beziehungsweise 3,9 % gegenüber 2016 gestiegen.Ausgaben für Kindertagesbetreuung seit 2010 um 81,2 % gestiegen2018 waren die öffentlichen Bildungsausgaben um 30,7 % höher als 2010. Die darinenthaltenen öffentlichen Ausgaben für Kindertagesbetreuung stiegen in diesemZeitraum um 81,2 % und damit deutlich stärker. Die Zunahme hängt eng zusammenmit dem öffentlich finanzierten Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie dem 2013eingeführten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab demvollendeten ersten Lebensjahr. Im Vergleich dazu erhöhten sich die öffentlichenAusgaben für Hochschulen seit 2010 um 35,9 % und für Schulen um 17,2 %.1 700 Euro öffentliche Bildungsausgaben pro KopfAn den öffentlichen Bildungsausgaben 2018 beteiligten sich der Bund mit 10,0Milliarden Euro, die Länder mit 97,8 Milliarden Euro und die Gemeinden mit 31,0Milliarden Euro. Die durchschnittlichen öffentlichen Bildungsausgaben jeEinwohnerin und Einwohner unter 30 Jahren betrugen rund 5 500 Euro und damit 1300 Euro mehr als 2010. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung wurden rund 1 700 Europro Kopf für Bildung ausgegeben. 2010 waren es noch 1 300 Euro.Das Statistische Bundesamt erstellt den Bildungsfinanzbericht jährlich imAuftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie derKultusministerkonferenz. Neben den öffentlichen Bildungsausgaben (Kapitel 3 und4) enthält der Bildungsfinanzbericht auch die Bildungsausgaben in Abgrenzung desBildungsbudgets (Kapitel 2) sowie in internationaler Abgrenzung (Kapitel 5).