Öffentliche Ausgaben im 1. Halbjahr 2019 um 6,6 %, Einnahmen um 4,2 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushaltsstiegen im 1. Halbjahr 2019 um 6,6 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2018auf 734,3 Milliarden Euro. Die Einnahmen erhöhten sich um 4,2 % auf745,2 Milliarden Euro. Die Angaben beziehen sich auf vorläufigeErgebnisse der Kern- und Extrahaushalte der vierteljährlichenKassenstatistik. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, errechnet sich hieraus für das 1. Halbjahr 2019 einkassenmäßiger Finanzierungsüberschuss - in Abgrenzung derFinanzstatistiken - von 10,9 Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2018hatte der Überschuss 26,8 Milliarden Euro betragen.Auf allen Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts stiegen im 1.Halbjahr 2019 die Ausgaben prozentual stärker als die Einnahmen.Die Ausgaben des Bundes stiegen im 1. Halbjahr 2019 gegenüber dem1. Halbjahr 2018 um 7,0 % auf insgesamt 197,2 Milliarden Euro. DieEinnahmen des Bundes nahmen um 1,2 % auf 196,9 Milliarden Euro zu.Daraus ergibt sich ein Finanzierungsdefizit für den Bund von 0,2Milliarden Euro.Obwohl auch bei den Ländern der Zuwachs bei den Ausgaben (+6,6 %auf 199,6 Milliarden Euro) den Anstieg bei den Einnahmen (+3,6 % auf211,7 Milliarden Euro) übertraf, wiesen sie im 1. Halbjahr 2019 einenFinanzierungsüberschuss von 12,1 Milliarden Euro aus.Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden stiegen die Ausgaben um5,2 % auf 129,1 Milliarden Euro und die Einnahmen um 4,3 % auf 128,8Milliarden Euro. Damit errechnet sich für die Gemeinden undGemeindeverbände im 1. Halbjahr 2019 ein Finanzierungsdefizit von 0,3Milliarden Euro.Die Sozialversicherung wies im 1. Halbjahr 2019 einFinanzierungsdefizit von 0,7 Milliarden Euro aus. Ihre Ausgabenerhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 % auf 335,7Milliarden Euro, ihre Einnahmen um 4,6 % auf 335,0 Milliarden Euro.Schwächer wachsende Einnahmen aus Steuern- und steuerähnlichenAbgabenDas moderate Wachstum der Einnahmen des öffentlichenGesamthaushalts begründet sich im Wesentlichen durch dasvergleichsweise geringere Wachstum der Einnahmen aus Steuern undsteuerähnlichen Abgaben. Gegenüber dem vergleichbarenVorjahreszeitraum sind diese im 1. Halbjahr 2019 um 3,5 % auf 657,5Milliarden Euro gestiegen.Abweichungen zum Finanzierungssaldo der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen im 1. Halbjahr 2019 (siehe Pressemitteilung 322 vom27. August 2019) sind in methodischen Unterschieden begründet.