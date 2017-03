Öffentlich-rechtliche TV-Sender titeln besonders kritisch / Engel & Zimmermann AG wertet 500 Beiträge über Lebensmittel aus - Top-Themen: Qualitätschecks, kritische Inhaltsstoffe, Gesundheitsaspekte (FOTO)

Gauting bei München (ots) -Wenn es um die kritische Berichterstattung über dieLebensmittelbranche geht, machen viele Sender in derProgrammankündigung mit reißerischen Titeln auf, die auf einenegative Tendenz schließen lassen - und alle dieser Sender gehörenzum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So lautet das Ergebnis einerUntersuchung der Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung fürKommunikation, die auch für das Jahr 2016 wieder dieFernsehberichterstattung über Lebensmittel untersucht hat. Von deninsgesamt 498 erfassten TV-Sendungen liefen 419 auföffentlich-rechtlichen und 79 auf privaten Kanälen. Auffällig:Insgesamt ließ fast ein Drittel (144) aller erfassten Beiträgebereits im Titel eine negative inhaltliche Tendenz vermuten.Negativ formulierte Sendungstitel als Garant für Aufmerksamkeit'Killerkeime - Droht Gefahr aus dem Tierstall?', 'Die dunkle Seiteder Milch' oder 'In unserem Essen versteckt - Über die Jodierungunserer Lebensmittel': Solche und ähnliche Sendungstitel schüren dieVermutung, dass im Beitrag eine negative Richtung bereits vonvornherein feststeht. "Ein reißerischer Titel ist ein Garant fürZuschauerinteresse, den 2016 fast jede dritte Sendung für sichnutzte", sagt Sybille Geitel, Vorstand von Engel & Zimmermann.Besonders auffällig: Sämtliche Aufreger-Themen liefen auföffentlich-rechtlichen Sendern, die meisten davon im NDR (32), in derARD (21) sowie im WDR (18) und SWR (17). Hingegen war unter allenerfassten Beiträgen von privaten Sendern kein einziger mit einemkritischen Titel. Vermutlich repräsentiert dies das Selbstverständnisdes öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der sich "ausschließlich demGemeinwohl verpflichtet" und "insbesondere starkeInformationsangebote als Markenzeichen" betrachtet. Dementsprechendsenden ARD, ZDF und ihre Regional- und Spartensender wesentlichhäufiger Reportagen, Ratgeber- und Verbrauchersendungen als privateAnbieter.Und dass gerade Verbrauchermagazine oft kritisch berichten, zeigendie Ergebnisse: Die meisten Beiträge mit Negativ-Titeln erschienen imRahmen des Formats NDR Markt (22). An zweiter und dritter Stellefolgten die Sendungen mEx - Das Marktmagazin (13) und MARKTCHECK (11)und mit etwas Abstand X:enius, W wie Wissen, Plusminus und 45 min.Formate wie Galileo auf ProSieben oder Abenteuer Leben von Kabeleinshingegen stellen bei Lebensmittelthemen eher den Unterhaltungswertund Service-Aspekte in den Mittelpunkt: Häufige Inhalte waren hierzum Beispiel Food-Trends oder Wissensthemen.Häufigste Themen: Qualitätschecks, kritische Inhaltsstoffe undGesundheitsaspekteOb Würstchen, Tee oder Schokopudding, Fastfood oder Bio-Produkte -alles wird für den Verbraucher getestet und verglichen.Dementsprechend standen im vergangenen Jahr Qualitäts-Checks wiedermit großem Abstand an erster Stelle. Im Gegensatz zum Vorjahr lagenallerdings nicht Verbrauchertäuschungen, sondern kritischeInhaltsstoffe bzw. Produktbelastungen auf Platz 2. So ging rund jederachte Beitrag Themen wie keimbelastetem Gemüse,Antibiotikarückständen im Schweinefleisch oder zu hohem Zuckergehaltin Lebensmitteln nach - erwartungsgemäß in meist negativem Tonfall.Demgegenüber stehen auf Platz 3 Beiträge, die sich auf mehrheitlichneutrale Weise mit Gesundheitsaspekten befassten. Betrachtet manausschließlich die negativ betitelten Beiträge, so fällt auf: Miteinem Anteil von 20 Prozent davon scheint ein Großteil deröffentlich-rechtlichen Kritik nach wie vor die Fleischbranche zutreffen. Molkereiprodukte folgen an zweiter Stelle. Neu mit an derSpitze der Aufreger: die Obst- und Gemüsebranche auf dem drittenPlatz.Über das TV-MonitoringÜber das gesamte Jahr hinweg hat die Engel & Zimmermann AG die imFernsehen ausgestrahlten Beiträge - Verbrauchermagazine, Reportagen,Talkshows, Dokumentationen und weitere Formate quer über alleFernsehsender - rund um die Lebensmittelindustrie ausgewertet.Wiederholungen wurden nicht mitgezählt. Insgesamt flossen diesmal 498TV-Beiträge in die Auswertung ein - die Engel & Zimmermann AG erhebtkeinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ein besonderer Service derUnternehmensberatung für Kommunikation ist der wöchentlicheTV-Newsletter, in dem food-relevante Sendungen angekündigt werden.Dieser wird jeden Montag erstellt. Interessenten können sich überdiesen kostenlosen TV-Newsletter unter c.wolfram@engel-zimmermann.dejederzeit informieren und anmelden.Weitere Ergebnisse der Untersuchung:Engel & Zimmermann AGUnternehmensberatung für KommunikationChristian WolframAm Schlosspark 15, 82131 Gauting bei MünchenTel.: 089 - 8 93 563 558E-Mail: c.wolfram@engel-zimmermann.deOriginal-Content von: Engel & Zimmermann AG, übermittelt durch news aktuell