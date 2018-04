ÖKO-TEST stellt Weichen für die Zukunft Wechsel in Verlagsspitze und Chefredaktion

Frankfurt (ots) - Der Aufsichtsrat der ÖKO-TEST AG hat JürgenStellpflug als Vorstand, Geschäftsführer und Chefredakteur von allenAufgaben entbunden. Die Geschäftsführung des ÖKO-Test Verlags wirdzunächst Christopher Koeppler übernehmen. Koeppler istGeschäftsführer der Hauptaktionärin "GLG Green Lifestyle GmbH".Chefredakteur von ÖKO-TEST wird bis auf Weiteres der bisherigeRedaktionsleiter Mirko Kaiser."Leider gab es bezüglich der zukünftigen Digitalstrategieunterschiedliche Vorstellungen zwischen dem Aufsichtsrat und HerrnStellpflug und ein konstruktiver, vertrauensvoller Dialog war nichtmehr möglich", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der ÖKO-TEST AGJens Berendsen. Auch habe der letzte Relaunch der Online-Angebotenicht die erwarteten Ergebnisse gebracht."Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben JürgenStellpflug viel zu verdanken." Er habe den Verlag über Jahrzehntegeprägt und maßgeblich dazu beigetragen, dass ÖKO-TEST zu einerunabhängigen Institution wurde, betonte Berendsen. "Ich freue mich,dass Jürgen Stellpflug dem Unternehmen als zweitgrößter Aktionär derÖKO-TEST AG verbunden bleibt", sagte Berendsen. Damit trage er auchin Zukunft Verantwortung für die Entwicklung des Unternehmens.Die Digitalisierung der Medien und das damit einhergehendeveränderte Verbraucherverhalten habe in den Verlagen einen Umbrucheingeleitet, so Berendsen. Auch der ÖKO-TEST Verlag müsse sich diesenHerausforderungen in besonderer Weise stellen.Berendsen hob hervor, dass die Gesellschafter der ÖKO-TEST VerlagGmbH und der Aufsichtsrat der ÖKO-TEST AG insbesondere den Wert alsglaubwürdiges Medium im Bereich Verbraucherschutz schätzten. "Wirmüssen deshalb die Marke ÖKO-TEST weiter entwickeln, um denBedürfnissen einer modernen Gesellschaft Rechnung zu tragen".Mit seiner Gründung vor über 30 Jahren habe der ÖKO-TEST VerlagMaßstäbe gesetzt. Das Prüfsiegel "ÖKO-TEST" stehe für unabhängigenVerbraucherschutz und Verbraucherberatung im besten Sinne. "Daraufsind wir stolz", sagte Berendsen. "Die Ansprüche an das Unternehmensind deshalb sehr hoch. Und das zu Recht."Pressekontakt:Für Rückfragen steht Ihnen Jens Berendsen zur Verfügung.Telefon: 0151 504 301 98 | E-Mail: jb@ddvg-hamburg.deOriginal-Content von: DDVG Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell