ÖKO-TEST nachhaltig überzeugt: Bio Mineralwasser von VILSA-BRUNNEN erneut mit Bestnote ausgezeichnet

Bruchhausen-Vilsen (ots) - Höchste Produktqualität in umweltfreundlicher Verpackung: Das renommierte Verbrauchermagazin ÖKO-TEST (Ausgabe 07/2021) zeichnet VILSA classic in der 0,7l Glas Mehrwegflasche für seine Reinheit und das nachhaltige Gebinde mit der Note "sehr gut" aus. Damit setzt VILSA die Auszeichnung mit Bestnoten aus den letzten Jahren fort. Die mikrobiologischen Untersuchungen im diesjährigen Mineralwasser-Test haben wieder bestätigt, dass das bio-zertifizierte Mineralwasser frei von allen kritischen Inhaltsstoffen (Uran, Arsen, Bor, Vanadium und Nitrat) ist und keinerlei Verunreinigungen durch Abbauprodukte wie Pestizide und Süßstoffe aufweist. "Wir können das Produkt nur empfehlen. Neben seiner tadellosen, ursprünglichen Reinheit hat uns auch das umweltfreundliche Glas-Gebinde überzeugt",so Hanh Friedrich, ÖKO-Test Projektmanagerin und Leiterin des Mineralwasser-Tests.VILSA ist nachhaltig verpacktVILSA-BRUNNEN handelt stets nach dem Firmenmotto #protectingtomorrowtoday. Das kostbare Juwel Mineralwasser und die Natur für die Folgegenerationen zu schützen, steht für das privatgeführte Familienunternehmen an erster Stelle. Dazu gehört auch, auf nachhaltige Verpackungslösungen zu setzen. Die ÖKO-TEST nahm das bio-zertifizierte VILSA Mineralwasser in der Glas Mehrwegflasche unter die Lupe. Dieses Gebinde kann bis zu 50 Mal wiederbefüllt werden. Darüber hinaus bietet VILSA-BRUNNEN PET Mehrwegflaschen (bis zu 20 Mal wiederbefüllbar) und praktische, leichte Einwegprodukte für unterwegs an, die zu 100 Prozent aus recyceltem PET bestehen. Werden die Flaschen dem Pfandsystem zugeführt, gewährleisen sie einen lückenlosen PET-Wertstoffkreislauf mit höchster Rohstoffverwertung.VILSA ist natürlich bioSein ganzheitliches Wasser- und Nachhaltigkeitskonzept unterstreicht VILSA-BRUNNEN durch das Bio-Siegel der Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. Mit der Zertifizierung unterstellt sich VILSA-BRUNNEN mitsamt seinen Produkten den strengsten Grenzwerten und Standards im Mineralwassermarkt. Neben bester Produktqualität steht "bio" aber auch für einen Mineralbrunnen, der nachhaltige Wasser-Ernte betreibt und Ökolandbau fördert und so gewährleistet, dass keine Abbauprodukte von Pestiziden in den Wasserkreislauf gelangen. Zudem ist ein großes Engagement für Natur und Gesellschaft und ein transparentes Handeln entscheidend, um das Bio-Siegel tragen zu dürfen.VILSA ist mehr als klimaneutralDer unermüdliche Einsatz für die Natur führt dazu, dass VILSA seit Anfang 2021 - sowohl der Standort Bruchhausen-Vilsen als auch die Marke VILSA - klimaneutral ist. Für die Kompensation der unvermeidbaren CO2-Emissionen engagiert sich das privatgeführte Familienunternehmen in Kooperation mit ClimatePartners in einem Aufforstungsprojekt in Uruguay. Darüber hinaus arbeitet der Mineralbrunnen tagtäglich daran, CO2-Ausstoß zu vermeiden und über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu reduzieren. In den letzten zehn Jahren ist es VILSA-BRUNNEN so gelungen, die eigenen Emissionen zu halbieren z.B. durch die Umstellung auf Öko-Strom oder auf 100 Prozent recyceltes PET. Auch dank der vielen regionalen und nationalen Natur- und Umweltschutzprojekten kann das Familienunternehmen CO2 aus der Atmosphäre binden. Damit ist VILSA mehr als klimaneutral! VILSA ist klimapositiv!Pressekontakt:Regina JesseBrand Pier GmbHTel.: +49 40 808 114 278Mail: regina.jesse@brand-pier.comOriginal-Content von: VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH, übermittelt durch news aktuell