ÖKOWORLD vergibt Umweltpreis: ÖKOWORLD FOR FUTURE - Wasserpreis 2020 / Gefördert werden innovative Projekte - Dotierungen in drei Kategorien zwischen 10.000 Euro und 25.000 Euro (FOTO)

Hilden/Düsseldorf (ots) - Der "ÖKOWORLD FOR FUTURE - Wasserpreis 2020" ist derUmweltpreis der ÖKOWORLD AG (vormals versiko) aus Hilden, derethisch-ökologische Projekte und Engagement auszeichnet. Im Jahr 2020 neuaufgelegt, liegt sein Ursprung im versiko-Umweltpreis, der zuletzt im Jahr 1994vergeben wurde. Dieser Wasserpreis 2020 wertschätzt und fördert herausragendeProjekte, die im Bereich Wasser/Abwasser einen aktiven Beitrag zum Umweltschutzleisten, indem sie die Ressource Wasser schützen und/oder effizienter nutzen.Die Auszeichnung richtet sich an VisionärInnen und VordenkerInnen im BereichWasser/Abwasser. Gefördert werden beispielsweise die Implementierung innovativerTechnologien, nachhaltiger Projekte oder Engagement für Bildung undÖffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Nachhaltigkeit im BereichWasser/Abwasser. Auch Produkte und (IT-) Dienstleistungen sind willkommen, wenndiese den Fachbereich Wasser/Abwasser tatkräftig und sinnvoll unterstützen.Potentielle Bewerberinnen und Bewerber für drei Preiskategorien und Dotierungenvon 10.000 Euro bis 25.000 Euro sind Start-Ups, KMUs, ForscherInnen,Studierende, Initiativen, Gruppen, Vereine, und ähnliche.Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, führt weiteraus: "Jeder vierte Mensch weltweit hat keinen dauerhaften Zugang zu Trinkwasser,jeder zweite keinen sicheren Zugang zu sanitären Anlagen. Die Verschmutzung undunzureichendes Management der Ressource Süßwasser bei steigendem Bedarf durchBevölkerungswachstum und Urbanisierung sind eine große Herausforderung, dasMenschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser zu realisieren. Hinzu kommt dieklimawandelbedingte Zunahme der Extremwetterereignisse. Dürre auf der einen undSturm- sowie Flutkatastrophen auf der anderen Seite. Wir sind stolz, mit diesemVorbildpreis engagierte und motivierte Projekte rund um das Megathema Waserauszuzeichnen."Die Vergabe der Preise erfolgt am 17. September 2020 in Düsseldorf durch eineunabhängige Fachjury, die aus drei JurorInnen besteht, die folgendeKompetenzfelder abdecken: Wissenschaft und Forschung, Praxis/Anwendung sowieUmweltjournalismus. Die Bewerbungsfrist für den "ÖKOWORLD FOR FUTURE -Wasserpreis 2020" endet am 24. April 2020.Weiterführende Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com/wasserpreis.Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendesUnternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. 45 Jahre Erfahrungfließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werdendurch die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnenbundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.:02103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74353/4535877OTS: ÖKOWORLD AGISIN: DE0005408686Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell