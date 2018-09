ÖKOWORLD: Über 112 Mio. Euro Netto-Umsatz und 5 Sterne für Rock 'n' Roll Elternfonds / Wachsende Verkaufserfolge der Investmentfonds auch über Vertriebskanäle wie Banken und Vermögensverwalter (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Hilden/Düsseldorf (ots) -Die hauseigene Fondspalette der ÖKOWORLD hat einen guten Lauf. Vom1. Januar bis 31. August 2018 wurden über 112 Mio. Euro Netto-Umsatzerzielt. Wie folgt teilen sich die Netto-Umsatz-Zahlen 1. Januar bis31. August der vergangenen drei Jahre mit steigender Tendenz auf:31. August 2016 = 57,05 Mio. Euro31. August 2017 = 75,95 Mio. Euro31. August 2018 = 112,52 Mio. EuroPassend zur Beliebtheit der hauseigenen Fondspalette, gemanagt vonChief Investment Officer Alexander Mozer und seinem Team, wurde derÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS, der erste Elternfonds der Welt,kürzlich mit den begehrten 5 Sternen von Morningstar ausgezeichnet.Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, äußert dazu:"Unsere Fonds bieten den aktuell schwierigen politischen Ereignissenund der damit verbundenen Verunsicherung und Aufbruchsstimmung rundum den Globus die Stirn. Wir bieten in unseren Produkten denalternativen Kapitalismus. Das wird, wie die Zahlen zeigen, gerneangenommen. Sowohl von den Vertriebspartnern im Bereich derSparkassen und Volksbanken, die von Vertriebsleiter Felix Schnellaund seinem Team betreut werden, aber auch in unserem hauseigenenPrivatkundenvertrieb unter der Leitung meines VorstandskollegenTorsten Müller. Die Rock-'n'-Roll-Idee als Elternfonds haben wir imSeptember 2017 auf den Markt gebracht. Und jetzt sind bereits die 5Sterne von Morningstar da. Wenn das nicht zu positiven und "rockigen"Gefühlen führt. Bei unseren Vertriebspartnern, unseren Kundinnen undKunden sowie natürlich bei uns ÖKOWORLDlern selbst."Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) istein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischerKapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklungund Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über dieethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden undKundinnen bundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: 02103-929 210oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell