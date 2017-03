ÖKOWORLD AG: Wut und Entsetzen über Lieferung deutscher Brennstäbe an AKW Tihange / Zeitbombe? Brennelemente aus stillgelegtem AKW Lingen ins belgische Tihange gebracht (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Hilden/Düsseldorf (ots) -Bitte endlich abschalten, und nicht durch deutsche Brennstäbe auchnoch gefährlich aufrüsten. Eine Nuklearwolke aus dem beschädigtenbelgischen Atommeiler Tihange wäre in drei Stunden in Aachen undkönnte dann weiterziehen nach Köln, Düsseldorf und in das Ruhrgebiet.Für den Notfall sind in NRW 10 Mio. Jodtabletten eingelagert, und einKrisenstab inklusive mobiler Dekontaminationscontainer stehen bereit.Dadurch wird aber im Ernstfall weder eine Panik vermieden, nochwerden sie vor der radioaktiven Strahlung und den verheerenden Folgenschützen. Zusätzlich zur generell und bundesweit nicht gelöstenAtommüllentsorgung werden hier bewusst und leichtfertig dasMenschsein und unsere Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Wollen wir einzweites Tschernobyl provozieren und ein neues Fukushima noch dazu?Alfred Platow äußert sich sehr emotional und erbost: "DasBundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit hat mitgeteilt,dass in den vergangenen neun Monaten 16 Transporte mit insgesamt 68Brennelementen aus dem stillgelegten Atomkraftwerk Lingen in dasbelgische Kraftwerk Tihange geliefert worden sind. Das istungeheuerlich, macht uns Angst und macht uns wütend. In denvergangenen Monaten wurden tausende Risse in einemReaktordruckbehälter entdeckt. Wir haben unsere Mitarbeiter in Hildenund Luxemburg bereits vorsorglich mit Jodtabletten ausgestattet. Wiekann es sein, dass nun deutsche Brennstäbe als potentielleMassenvernichter der Menschheit nach Belgien geliefert werden?"Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) istein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischerKapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreicheEntwicklung und Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werdenüber die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden undKundinnen bundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer,Chief Communications Officer,Tel.: 02103-929 210 oder perE-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Original-Content von: ?KOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell