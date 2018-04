ÖKOWORLD AG: Torsten Müller wird Leiter Privatkundenvertrieb der nachhaltigen Vermögensberatung / Der Bankbetriebswirt wird den vertrieblichen Fokus auf private und betriebliche Altersversorgung legen

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Hilden/Düsseldorf (ots) -Seit dem 1. Januar 2018 leitet Torsten Müller denPrivatkundenvertrieb der börsennotierten ÖKOWORLD AG in Hilden. Nachseiner Bankausbildung bei der Dresdner Bank in Düsseldorf arbeiteteer im Private Banking mit dem Schwerpunkt Wertpapiere bei derDresdner Bank im Raum Düsseldorf und Wuppertal. In den Jahren 2007bis 2009 übernahm Müller als Prokurist die Regionalleitung derVolksbank Remscheid-Solingen. Zu seinen Aufgaben gehörte in 2009 u.a. die Implementierung des Geschäftsbereichs Private Banking inZusammenarbeit mit zwei Unternehmensberatungen. Ab 2010 leiteteTorsten Müller als Direktor den Bereich Private Banking der VolksbankRemscheid Solingen und war u. a. auch mit der Projektleitung desMegathemas Digitalisierung betraut.Müller ist Absolvent des Studiums zumBankbetriebswirt/Bankmanagement. Er wirkt seit dem Jahr 2014 auch alsDozent an der Rheinisch-Westfälischen-Genossenschaftsakademie (RWGA)und lehrt dort zu den Themen "Ganzheitliche Vermögensberatung" und"Investmentfonds".Alfred Platow, Gründer und Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG,äußert sich zur Personalie wie folgt: "Das Potential in unseremPrivatkundenvertrieb konnten wir in den letzten Jahren nicht in Gänzeabrufen. Mit dem Allrounder und gebürtigem Hildener Torsten Müller,der neben seinen fundierten Führungsqualitäten, seiner jahrelangenBanken- und Wertpapierhistorie sowie seiner Affinität für dynamischeVertriebsprozesse auch die notwendige Glaubwürdigkeit für unsereethisch-ökologischen Themen mitbringt, erhoffen wir uns wichtigeImpulse und eine stärkere Fokussierung auf unseren hauseigenenVersicherungsmakler. Mit Torsten Müller und einem erweiterten Teamwerden wir auch wieder die ethisch-ökologische Rentenversicherungnach vorne bringen und sehr stark auf die verschiedenenDurchführungswege in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) setzen.Erste Erfolge konnten wir damit bereits im Nachgang zu unseremMesseauftritt auf der BIOFACH 2018 in Nürnberg erzielen, auf der HerrMüller mit seinem Team Unternehmer und Geschäftsführer aus derBiobranche zu unseren Produkten informiert hat. Von Vorteil ist auchdie regionale Vernetzung von Torsten Müller. Dies soll dazubeitragen, dass wir, neben dem bundesweiten Telefonvertrieb, inunseren Räumlichkeiten am Itterpark wieder mehr Kundenverkehr inpersönlichen Beratungsgesprächen haben."Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) istein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischerKapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklungund Auflegung eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über dieethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden undKundinnen bundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: 02103-929 210oder perE-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.comOriginal-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell