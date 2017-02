ÖKOWORLD AG: Sprung in das neue KMU-Segment der Deutschen Börse ist greifbar / Neues Börsensegment schafft Zugang zu mehr Wachstumskapital (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Hilden/Düsseldorf (ots) -Die Deutsche Börse ruft ein neues Marktsegment für mittlereUnternehmen ins Leben. Als generelles Einstiegskriterium gilt eineBörsenbewertung von 30 Millionen Euro. Nach heute erfolgtemVorstandsbeschluss plant die börsennotierte ÖKOWORLD AG (WKN 540868),deren Börsenbewertung bei mehr als 84 Millionen Euro liegt, eineentsprechende Antragstellung.Der Vorstandsvorsitzende Alfred Platow gibt bekannt: "Endlichsieht die Börse die Zeit gekommen, ein neues Börsensegment fürNebenwerte zu schaffen und die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeitund damit auch für interessierte Investoren zu erhöhen. Der Börsekommt bei der Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen inDeutschland eine entscheidende Rolle zu. Die bestehenden Segmente derDeutschen Börse können das nicht in dem Maße leisten, wie es für einMarktsegment für kleinere und mittelgroße Unternehmen erforderlichist."Die Deutsche Börse schafft den Entry Standard ab und ersetzt ihnab März 2017 durch ein KMU-Segment, das mittelgroßen Unternehmen denZugang zu Wachstumskapital erleichtern soll. Nach eigenen Angaben istdies die Antwort auf den massiven Investitionsbedarf der Unternehmendurch die digitale Revolution.Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) istein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischerKapitalanlagen. Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklungund Auflegung eigener Produkte. Im Vertrieb werden über dieethisch-ökologische Vermögensberatung mehr als 50.000 Kunden undKundinnen bundesweit betreut.Pressekontakt:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Gunter Schäfer, Tel: 02103 |929.210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Original-Content von: ?KOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell