ÖKOWORLD AG: Alfred Platow gegen RWE-Chef Schmitz und die Landesregierung NRW / Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst stoppen und den Klimakiller im Boden lassen (FOTO)

Hilden/Düsseldorf (ots) -Umweltschützer und Aktivisten protestieren im Hambacher Forst seitJahren dagegen, dass der Energiekonzern RWE weite Teile des Forstesabholzen und die Braunkohleförderung fortsetzen will. Am vergangenenWochenende demonstrierten tausende Menschen gegen die Räumung derBaumhäuser und die geplante Rodung des Waldes. Der Protest richtetsich gegen den Abbau von Braunkohle. RWE hält die Abholzung fürunumgänglich, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zusicherzustellen. Ein von der Umweltschutzorganisation Greenpeacebeauftragtes Gutachten bezeichnete die geplante Rodung als rechtlichunzulässig.Mit Blick auf die Ereignisse und die geplante Großdemonstration amSamstag, den 6. Oktober, äußert der Vorstandsvorsitzende der ÖKOWORLDAG, Alfred Platow, wie folgt: "Was wir aktuell erleben, ist die Farceim Forst. Der Hambacher Forst ist zum Symbol geworden für den Kampfum die Braunkohle, um unser Klima, das Menschsein und unsere Zukunft.Und das RWE und die Landesregierung NRW könnten die Rodung nochverhindern. Doch sie halten ohne Kompromissbereitschaft daran fest.Die Polizei soll jeglichen Protest aus dem Wald räumen, damit das RWEden Klimakiller Kohle ungestört aus dem Boden holen kann. DieAnnahme, dass der Forst gerettet werden kann, das ist laut RWE-ChefSchmitz eine Illusion. Ich fordere die NRW Landesregierung und dieRWE Vorstände dazu auf, endlich zu Sinn und Verstand zurückzufinden.Wollten wir nicht aus der Kohle aussteigen und sollte Deutschland mitdem Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht Vorreiter, Vorbild und Pioniersein? Die Anwältin Cornelia Ziehm hat in ihrem Gutachten fürGreenpeace festgestellt, dass es dem RWE lediglich erlaubt ist, denWald abholzen zu lassen, wenn dies für den Betrieb desBraunkohletagebaus "erforderlich" beziehungsweise "unerlässlich" ist.RWE hat selbst eingeräumt, dass eine betriebliche Notwendigkeit zuder Maßnahme erst ab dem 15. Dezember besteht. Den Wald vor diesemTermin zu roden ist unzulässig und generell nicht akzeptabel. Was fürein gieriges und ignorantes Vorgehen. Bitte packt die Sägen wiederein."Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) istein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischerKapitalanlagen.Über 40 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflegungeigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologischeVermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweitbetreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.: 02103-929 210oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.