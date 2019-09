Odgers Berndtson baut Beraterteam aus / Daniela Maria Fuchs, Dr. Marco Henry V. Neumueller und Michael Miholic verstärken das Beraterteam der Personalberatung

Frankfurt (ots) - Die führende Executive Search-GesellschaftOdgers Berndtson verfolgt in Deutschland einen ambitioniertenExpansionskurs und hat vor diesem Hintergrund ihr Beraterteam um dreierfahrene Experten ausgebaut. Daniela Maria Fuchs, die über mehr als20 Jahre im Bankgeschäft sowie in der Vermögensverwaltung verfügt,Dr. Marco Henry V. Neumueller, Experte für den Bereich Maschinen- undAnlagenbau sowie für den Automobilsektor, und Michael Miholic,spezialisiert auf die Beratung von IT- und Unternehmensberatungensowie Technologieunternehmen, bringen ihr Know-how ab sofort in dieverschiedenen Industry Practices der international tätigenPersonalberatung ein.Daniela Maria Fuchs ist seit 01.08.2019 als Associate Partner inder Financial Services-Practice von Odgers Berndtson in Frankfurtaktiv. Hier besetzt sie Funktionen mit Schwerpunkt Global Banking &Markets, Asset Management, Alternative Investments, Corporate Financeund Investment Banking sowie Fintech. Sie verfügt über mehr als zweiJahrzehnte Berufserfahrung in der Finanzindustrie bei internationalenBanken, Vermögensverwaltern und Brokerhäusern. Daniela Fuchs besitztumfassende Kenntnisse der Finanzmärkte, deren Produkte,Dienstleistungen und Teilnehmer und kann dabei auf ein umfangreichesNetzwerk zurückgreifen. Unter anderem befasst sie sich mit neuenGeschäftsmodellen und -bereichen im Finanzsektor, welche durch dieDigitalisierung, die stark veränderte Regulatorik oder die anhaltendeNiedrigzinsphase entstanden sind. Sie ist Absolventin der EuropeanBusiness School/EBS Universität Oestrich-Winkel im Rheingau.Dr. Marco Henry V. Neumueller ist seit 01.08.2019 Mitglied derIndustry Practices Industrial, Automotive und Technology von OdgersBerndtson in Frankfurt. Hier berät er Unternehmen bei der Besetzungvon Führungspositionen in der verarbeitenden und produzierendenIndustrie, vornehmlich im Maschinen- und Anlagenbau,Technologiesektor sowie bei Automobilzulieferern. Zu seinen Klientengehören Konzerne genauso wie Private-Equity-Gesellschaften. EinenSchwerpunkt bildet der gehobene Mittelstand, insbesondereFamilienunternehmen. Vor seinem Einstieg bei Odgers Berndtson war erbei einer Beratungstochter der Porsche AG sowie imFamilienunternehmen Festo tätig. Dr. Neumueller studierte Elektro-und Informationstechnik an der Universität Stuttgart und besitztinternationale Master-Abschlüsse in Wirtschaftsrecht und GeneralManagement. Er promovierte zudem als Stipendiat der StiftungFamilienunternehmen sowie der EQUA-Stiftung am WIFU der PrivatenUniversität Witten/Herdecke.Michael Miholic ist seit 01.09.2019 für Odgers Berndtson inMünchen tätig und Mitglied der Industry Practices Business &Professional Services und Technology. Hier berät er IT- undUnternehmensberatungen sowie Technologieunternehmen bei der Besetzungvon Führungspositionen. Vor seinem Wechsel zu Odgers Berndtsonarbeitete er für ein internationales Executive Search-Unternehmen, woer Führungspositionen in Europa besetzt hat. Michael Miholic istbereits seit 2010 im Personalberatungsgeschäft tätig und zeichnetsich durch seine Expertise bei der Besetzung von Unternehmensberaternauf verschiedenen Ebenen aus. Darüber hinaus bringt er fundierteErfahrungen in der Halbleiterindustrie mit, wo er zahlreicheSuchmandate bis zum C-Level umsetzte. Er hat ein Diplom inBetriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Personal, Führung undOrganisation der Fachhochschule Augsburg.Der gezielte Ausbau des Beraterteams ist für Odgers Berndtson einzentrales Element in der Unternehmensstrategie für die kommendenJahre. Bis zum Jahr 2025 will die Gesellschaft in ausgewähltenMarktfeldern konsequent wachsen und dafür Spezialisten an Bord holen."Wir freuen uns sehr, mit Daniela Maria Fuchs, Dr. Marco HenryNeumueller und Michael Miholic drei ausgewiesene Experten gewonnen zuhaben, die über umfassende Kenntnisse in ihren Marktsegmentenverfügen und mit den Entscheidungsträgern ihrer Branchen eng vernetztsind", kommentiert Daniel Nerlich, Geschäftsführer von OdgersBerndtson Deutschland, die Neueinstellungen. "Neben der Rekrutierungexterner Leistungsträger, die über erfolgreiche Klientenbeziehungenverfügen, setzen wir weiterhin auf die systematische Entwicklung undBeförderung von Nachwuchsführungskräften aus unseren eigenen Reihen",ergänzt sein Geschäftsführerkollege Jürgen W. Küpper. "Fast dieHälfte der heutigen Gesellschafter von Odgers Berndtson hat internKarriere gemacht", so Küpper.Über Odgers Berndtson:Odgers Berndtson ist seit mehr als 50 Jahren eines der weltweitführenden Unternehmen für Executive Search und Leadership Assessment.Das Unternehmen sucht Führungskräfte und Spezialisten für Unternehmenin allen Branchen, öffentlichen Verwaltungen undNon-Profit-Organisationen. Odgers Berndtson Deutschland istinhaber-geführt und beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter in Frankfurtund München. Weltweit sind rund 1.000 Mitarbeiter an 61 Standorten in29 Ländern für Odgers Berndtson tätig. Die Berater arbeiten ininternational vernetzten Industry Practices, die sich auf diebranchenspezifischen Bedürfnisse ihrer Klienten konzentrieren. 