Odgers Berndtson: Das Ende der Deutschland-AG / DAX-Vorstände haben keine Zeit mehr für die parallele Unternehmenskontrolle

Frankfurt (ots) - Die Unternehmenskontrolle in Deutschland hatsich deutlich gewandelt, wie der jüngste DAX-Vorstands-Report derPersonalberatung Odgers Berndtson ergeben hat. Die amtierendenVorstandsmitglieder von im Deutschen Aktienindex (DAX) notiertenUnternehmen haben immer weniger Zeit für die parallele Kontrolleanderer Unternehmen. Deutlich wird dies an der Anzahl derAufsichtsratsmandate, die ein DAX-Vorstandsmitglied neben seinerVorstandstätigkeit ausübt. Diese ist in den letzten 12 Jahren vondurchschnittlich 5 auf 2 Mandate signifikant zurückgegangen.Übte ein Vorstandsmitglied im DAX im Jahr 2005 nochdurchschnittlich fünf Aufsichtsratsmandate - konzernintern oder-extern - neben seiner Vorstandsaufgabe aus, sind es nach vier bzw.drei Mandaten in den Jahren 2009 bzw. 2013 aktuell nur noch zweiparallele Mandate. Der Trend ist weiter abnehmend: DieVorstandsmitglieder, die seit Anfang 2017 neu in die Führungsgremiendes deutschen Leitindex berufen wurden, nehmen im Schnitt nur nochmaximal einen (0,6) Aufsichtsratsposten wahr."Zu erklären ist diese Entwicklung vor allem mit den strengerenAnforderungen an die Aufsichtstätigkeit durch das VorstAG sowie dieEmpfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex", erläutertMichael Proft, Managing Partner bei Odgers Berndtson und Leiter desDAX-Vorstands-Reports. Der zeitliche Aufwand pro Mandat wirdzunehmend höher. Zudem nehmen die Haftungsrisiken von Aufsichtsrätenzu, die Höhe der Schadenersatzforderungen ebenso. "Top-Managerüberlegen sich heutzutage dreimal, ob sie ein Mandat annehmen",beobachtet der Berater.Die Konzentration auf die operative Führungsaufgabe bedeutet zwarmehr Zeit für die Belange, für die ein Vorstand eigentlich bezahltwird, sie bedeutet aber auch einen signifikanten Verlust anNetzwerken, die manchen Vorstand in der Vergangenheit auch für dieeigene Karriere sehr hilfreich waren. "Angesichts der zunehmendkomplexen, strategischen Herausforderungen, die ein Dax-Vorstandheute zu bewältigen hat, werden die Prioritäten hier jedoch genaurichtig gesetzt", meint Proft und ergänzt: "Die Praxis destraditionellen Old-Boys-Network ist endgültig vorbei."Die vollständigen Ergebnisse des 6. DAX-Vorstands-Reports findenSie auf www.odgersberndtson.com zum Download. Sie können diePDF-Version der Studie auch anfordern unterpresse@odgersberndtson.com