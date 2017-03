'Odebrecht-Beben': Kolumbiens Präsident will nichts gewusst haben

BOGOTÁ (dpa-AFX) - Kolumbiens Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos hat eine persönliche Kenntnis von illegalen Spenden durch den Baukonzern Odebrecht bestritten.



Er verurteilte am Dienstag die bekannt geworden Unregelmäßigkeiten bei seiner Wahlkampagne 2010 und betonte: "Ich habe diese Dinge nicht erlaubt und nichts davon gewusst." Sein früherer Wahlkampfleiter Roberto Prieto hatte zuvor eingeräumt, dass der brasilianische Odebrecht-Konzern damals rund 400 000 Dollar (375 000 Euro) für Wahlwerbung der Kampagne bezahlt habe. Zudem prüft die Staatsanwaltschaft ob für Santos' Wiederwahlkampagne 2014 sogar umgerechnet fast eine Million Euro von Odebrecht gezahlt worden ist.

Der Konzern, dessen Wurzeln auf deutsche Einwanderer zurückgehen und dessen Ex-Chef Marcelo Odebrecht zu rund 19 Jahren Haft verurteilt worden ist, soll in zwölf Ländern insgesamt rund 785 Millionen US-Dollar (735 Mio Euro) an Schmiergeldern gezahlt haben, um Aufträge zu bekommen. In Brasilien wird seit Wochen mit einem politischen "Erdbeben" gerechnet, wenn der Justiz bereits vorliegende Aussagen von 77 Managern, die von der Kronzeugenregelung profitieren wollen, publik werden könnte. Bis hin zu Staatspräsident Michel Temer sollen die Korruptionsanschuldigungen reichen. Daher wird bereits über ein weiteres mögliches Amtsenthebungsverfahren spekuliert - der vorherige Vizepräsident hatte 2016 die abgesetzte Dilma Rousseff beerbt./ir/rr/DP/fbr