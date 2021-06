Oculus VisionTech gibt Vertriebspartnervertrag für den asiatisch-pazifischen Raum mit NOX Co. Ltd. bekannt

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia (Kanada), 28. Juni 2021 – Oculus VisionTech Inc. (TSXV: OVT; OTCQB: OVTZ; FSE: USF1), ein aufstrebender Innovator für Datenkonformitätssoftware, gibt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft ComplyTrustTM Inc. eine kürzlich abgeschlossene Vereinbarung mit NOX Co. Ltd. über die Einführung der Compliance-Reportinglösung ComplyScanTM für Cloud-Backups und des Datenschutz-Managementprodukts Forget-Me-YesTM über Vertriebskanäle in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) bekannt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



