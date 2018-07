Oculocare Alleye® erhält FDA 510(k) Zulassung zur Überwachung des Sehvermögens bei AMD

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

Zürich (ots/PRNewswire) -Oculocare medical Inc., ein Schweizer Technologieunternehmen,gibt die Zulassung von Alleye®, einer mobilen medizinischenSoftwareanwendung zur Erkennung und Überwachung der altersbedingtenMakuladegeneration (AMD), durch die US-amerikanischeGesundheitsbehörde FDA bekannt.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/714562/Oculocare_Alleye_Logo.jpg )Alleye ist bestimmt für die Erkennung und Charakterisierung vonzentralen und parazentralen Metamorphopsien (visuelle Verzerrungen)bei Patienten mit einer Netzhauterkrankung, einschliesslich deraltersbedingten Makuladegeneration (AMD) und der diabetischenRetinopathie. Nach der medizinischen Diagnose durch einen Augenarztermöglicht Alleye den Patienten, regelmässig einen einfachenSelbsttest zu Hause durchzuführen, um ihr Sehvermögen zu überwachenund/oder den Krankheitsverlauf zu beurteilen."Wir sind sehr erfreut über die FDA-Zulassung, die Millionen vonAMD-Patienten helfen wird, ihre Gesundheit besser zu kontrollieren,indem sie ihre Sehkraft überwachen", sagte Lucas Bachmann, CEO undMitgründer von Oculocare. "Wir setzen uns dafür ein, medizinischeSoftware-Innovationen auf der Basis digitaler Technologienvoranzutreiben, um die Patientenversorgung zu verbessern. Nach Europaplanen wir, Alleye in den USA und anderen Ländern weltweit verfügbarzu machen und dadurch die Gesundheit der Patienten zu verbessernsowie das Potenzial unserer medizinischen mobilen Plattform vollauszuschöpfen."Alleye wurde von Augenärzten entwickelt, um Patienten eineMöglichkeit zu bieten, ihre Sehleistung selbstständig undkontinuierlich zu testen. Die Alleye Applikation wurde in fünfklinischen Studien geprüft, in denen mehrere Hundert Personeninsgesamt über 25'000 Messungen durchführten. Die klinischenResultate wurden an anerkannten Fachkongressen und inwissenschaftlichen Publikationen vorgestellt.Oculocare verkauft Alleye in Europa seit 2017 selbst und überPartnerschaften mit Novartis und Bayer. In den USA beabsichtigtOculocare, Alleye durch Allianzen mit Pharma- oderMedizintechnikpartnern zu vermarkten.Über AlleyeDie Alleye-Technologie umfasst zwei Komponenten. Patienten führenMessungen auf einer integrierten Applikation (App) auf Smartphonesoder Tablets durch und Ärzte bewerten die Testergebnisse über eineWebanwendung in ihrer Praxis oder Klinik. Alleye ist bestimmt für dieErkennung und Charakterisierung von zentralen und parazentralenMetamorphopsien (visuelle Verzerrungen) bei Risikogruppen (Personenab dem 55. Altersjahr) und bei Patienten mit einerNetzhauterkrankung, einschliesslich der altersbedingtenMakuladegeneration (AMD), des diabetischen Makulaödems (DME) und desretinalen Zentralvenenverschlusses (CRVO). Alleye erhielt in Europaim Jahr 2017 die CE-Kennzeichnung und in den USA die FDA 510(k)Zulassung. Alleye® ist eine eingetragene Marke von Oculocare medicalInc. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.alleye.io .Über Oculocare medical Inc.Oculocare medical ist ein im Jahr 2015 gegründetes SchweizerStart-up-Unternehmen mit dem Ziel, innovative medizinischeSoftwareanwendungen für die altersbedingte Makuladegeneration (AMD)sowie für die diabetische Retinopathie zu entwickeln. Oculocare istzertifiziert nach ISO 13485:2012. Weitere Informationen sindverfügbar unter http://www.oculocare.com.Über die altersbedingte Makuladegeneration und die diabetischeRetinopathieAMD ist die häufigste Ursache für Blindheit in Industrieländernund betrifft etwa 1 von 10 Personen. Die diabetische Retinopathie isteine Augenerkrankung, die bei Patienten mit Diabetes auftritt undverursacht wird durch netzhautschädigende hohe Blutzuckerspiegel.Vier von fünf Patienten, die während mehr als 20 Jahren an Diabetesleiden, entwickeln eine diabetische Retinopathie. Früherkennung unddie rechtzeitige therapeutische Intervention können dieBehandlungsergebnisse deutlich verbessern, Blindheit verhindern undzum Erhalt der Sehkraft beitragen.Pressekontakt:Janine JordiPublic Relations+41-44-700-42-28info@oculocare.comOriginal-Content von: Oculocare medical Inc., übermittelt durch news aktuell