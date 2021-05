Ocugen vs. Inovio: Wohin geht das kluge Geld?

Ocugen (WKN: A2PSZH) und Inovio Pharmaceuticals (WKN: A115GK) haben in letzter Zeit die Börse aufgemischt. Inovios Anstieg geschah vor einem Jahr, als es Spitzenreiter im Rennen um den Coronavirus-Impfstoff war. Seitdem ist die Aktie ins Straucheln geraten. Die Aktien von Ocugen sind in diesem Jahr um fast 400 % gestiegen, nachdem das Unternehmen einen Vertrag zur gemeinsamen Vermarktung des marktnahen Coronavirus-Impfstoffs von Bharat Biotech in den USA unterzeichnet hat.

Welches Unternehmen ist heute die bessere Investition? Sehen wir uns das mal genauer an.

The Motley Fool CAPS macht sich die Weisheit der Massen zunutze, um die besten Investitionen zu finden. Tausende sagen voraus, welche Aktien den S&P 500 über einen bestimmten Zeitraum über- oder unterschreiten werden. Die Bewertungen basieren auf dem Prozentsatz der Leute, die sie übertreffen. Die Bewertungen der Aktien basieren auf der Anzahl der Akteure, die diese Aktie als überdurchschnittlich gut eingestuft haben. Wichtig ist, dass Akteure mit höheren Ratings mehr Einfluss auf die Bewertung einer Aktie haben – CAPS gibt also den Meinungen von Investoren mit einem starken Track Record mehr Gewicht. Lass uns sehen, was CAPS uns über Ocugen und Inovio sagt.

Ocugen

Caps-Bewertung: 1 von 5 Sternen

Was Investoren bemerken könnten: Ocugens Gentherapie-Pipeline für Augenkrankheiten ist noch nicht in der klinischen Erprobung. Das Unternehmen steht also nicht kurz vor der Kommerzialisierung. Aber die Möglichkeit, Bharat Biotechs Covaxin auf den US-Markt zu bringen, ändert das. Covaxin befindet sich in Indien in Phase-3-Studien. Und Ocugen plant, die Marktzulassung bei der Food and Drug Administration zu beantragen.

Was Ocugen von einer besseren Position abhält: Es ist immer noch unklar, wie es Marktanteile und damit Einnahmen gewinnen könnte. Die USA haben bereits genügend Impfstoffdosen von Pfizer und Moderna gekauft. Details zu diesem Punkt könnten hier Abhilfe schaffen.

Inovio

Caps-Bewertung: 2 von 5 Sternen

Was Investoren bemerken könnten: Die US-Regierung hat den Plan, Inovios Phase-3-Impfstoffstudie zu finanzieren, fallen gelassen, weil es hierzulande zu viele Impfstoffe gibt. Dennoch plant das Unternehmen eine internationale Phase-3-Studie. Und es hat einen Impfstoffkandidaten gegen alle potenziellen Coronavirus-Stämme, der noch in diesem Jahr in die klinische Erprobung gehen soll.

Was Inovio von einem besseren Ergebnis abhält: Inovio ist etwa 40 Jahre alt, hat aber noch kein Produkt auf den Markt gebracht. Wenn Inovio die Zulassung für seinen Impfstoffkandidaten auch außerhalb der USA erhalten kann, werden Investoren wahrscheinlich jubeln.

Foolisches Fazit

Ein-Sterne-Aktien können eher drei- oder vierstellige Steigerungen liefern. Etwa 45 % der CAPS-ein-Sterne-Aktien taten dies im vergangenen Jahr, während etwa 35 % der CAPS-zwei-Sterne-Aktien diese Art von Anstieg verzeichneten. Basierend darauf könnte Ocugen eine bessere Chance auf große Gewinne haben als sein Impfstoff-Rivale.

Der Artikel Ocugen vs. Inovio: Wohin geht das kluge Geld? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Adria Cimino auf Englisch verfasst und am 23.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Adria Cimino hat keine Position in einer der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021