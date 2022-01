Ocugen Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Für die Aktie Ocugen aus dem Segment "Biotechnologie" wird am 26.01.2022, 22:24 Uhr, ein Kurs von 3.38 USD geführt.

Ocugen haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Ocugen-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ocugen vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (7,9 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 133,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 3,38 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Ocugen eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Ocugen-RSI ist mit einer Ausprägung von 74,62 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 67,88, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ocugen beläuft sich mittlerweile auf 7,51 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,38 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -54,99 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,4 USD. Somit ist die Aktie mit -37,41 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".