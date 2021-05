Ocugen-Aktie: Zu hoch gestiegen?

Die Ocugen-Aktie verlor gestern fast 20 Prozent an Wert und auch heute geht die Talfahrt des US-amerikanischen Biotech-Unternehmens weiter. Am Morgen war die Aktie rund vier Prozent im Minus. Der Kurs sank von 13 Euro in der Spitze gestern auf 10 Euro. Langfristig investierte Anleger werden den starken Kursrückgang trotzdem verschmerzen können, startete die Ocugen-Aktie doch mit ca. 2,5 Euro ins ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung