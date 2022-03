Ocugen-Aktie: Das geht durch die Decke!

In dieser Woche sind die Aktien von Ocugen um nahezu 50 Prozent gestiegen. Ein Teil dieser positiven Stimmung kann wahrscheinlich mit dem Anstieg der Covid-19-Fälle in China in Verbindung gebracht werden.

Ocugen-Aktie: Optimismus der Anleger genährt!

Ocugen ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Gentherapien zur Heilung von Erblindungskrankheiten und die Entwicklung eines Impfstoffs für COVID-19 konzentriert.



