Ocugen-Aktie: Das darf gerne so bleiben!

Während so manche Aktie von Herstellern von Corona-Impfstoff sich derzeit in immer luftigere Höhen begibt, können die Anteile von Ocugen davon nur träumen. Die vergangenen Wochen setzten dem Konzern ordentlich zu, was vor allem auf wenig erfreuliche Nachrichtenmeldungen zurückzuführen ist.

Auf sich warten lässt bisher auch noch eine Zulassung des eigenen Corona-Vakzins Covaxin. In Indien wurde diese zwar bereits erteilt, allerdings ohne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung