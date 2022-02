Ocugen-Aktie: Was für ein Kurssprung!

Nach einem dramatischen Kursrückgang seit November vergangenen Jahres, in dessen Zuge die Ocugen-Aktie mehr als 75 Prozent an Wert verloren hat, ist das Papier des Biopharma-Unternehmens heute Morgen mit rund 40 Prozent dick im Plus. Was war der Auslöser dieses Kursfeuerwerks?

Eine gute Nachricht,…

Ocugen gab bekannt, dass die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) den klinischen Zulassungsstopp für den COVID-19-Impfstoffkandidaten BBV152, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung