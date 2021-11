Ocugen-Aktie: Viel ist nicht geblieben!

Ende Oktober legte die Ocugen-Aktie einen Raketenstart an der Börse hin. Binnen einer Woche ging es mit den Kursen um rund 70 Prozent in die Höhe, nachdem das Corona-Vakzin des Partners Bharat Biotech eine Zulassung durch die WHO erhielt.

Was sich im ersten Moment nach einer mittelschweren Sensation anhörte, entpuppte sich aber schnell als Enttäuschung. Denn Ocugen verfügt lediglich über die Vertriebsrechte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung