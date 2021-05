Ocugen-Aktie: Noch viel Luft nach unten?

Die Ocugen-Aktie ist derzeit eines der volatilsten Wertpapiere an der Börsen weltweit. Im aktuellen Jahr pendelte die Aktie bereits in einer Bandbreite von 1,40 Euro und 12,60 Euro. In den letzten sieben Handelstagen verlor die Aktie des Biotech-Unternehmens massiv an Wert. Sie sank von 13,00 Euro auf knapp über 7,00 Euro. Was ist der Grund für den dramatischen Kursverlust und die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung