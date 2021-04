Ocugen-Aktie: Läutet das die Wende ein?

Nach einer wochenlangen Durststrecke gab es am Donnerstag im frühen Handel endlich wieder grüne Vorzeichen bei der Ocugen-Aktie zu sehen. Die fielen auch alles andere als unwesentlich aus. Um rund sieben Prozent schwang das Papier sich in die Höhe und ließ damit sämtliche Verluste der vergangenen zwei Wochen wieder in Vergessenheit geraten.

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels notierten die Anteile bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung