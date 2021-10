Ocugen-Aktie: Der Knaller!

Die Ocugen-Aktie hat in der vergangenen Woche eine starke Aufwärtsbewegung hingelegt und dabei eine Keilformation bullisch aufgebrochen. Nach einem deutlichen Tagesgewinn von fast 9 Prozent am Montag sorgten die Käufer am Dienstag sogar für Kurszuwächse von über 18 Prozent. Am Mittwoch holten die Bullen dann erst einmal Luft, um am Donnerstag einen weiteren hohen Gewinn von fast 9 Prozent folgen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung