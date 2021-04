Ocugen-Aktie: Jetzt wird’s spannend!

Die Aktie von Ocugen legte in den letzten drei Tagen eine fulminante Rallye hin. Der Kurs des Biotech-Unternehmens explodierte von 4,5 auf 8,5 Euro – eine Steigerung von fast 90 Prozent! Damit rücken neue Höchststände in Reichweite. Ihr Allzeithoch markierte die Ocugen-Aktie Anfang Februar bei 13 Euro. Danach ging es jedoch kontinuierlich bergab auf besagte 4,5 Euro. Was steckt hinter der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung