Ocugen-Aktie: Jetzt kracht es richtig!

Das US-Unternehmen Ocugen gilt als eine der aussichtsreichsten Impfstofffirmen der zweiten Reihe. Doch nun musste die Firma aus Pennsylvania einen bitteren Rückschlag einstecken. Die Ocugen-Aktie krachte daraufhin zum US-Börsenstart am Donnerstag um mehr als 20 Prozent ein.

Was war passiert? Ocugen hat am Donnerstag mitgeteilt, dass man in den USA keine Notfallgenehmigung für den Corona-Impfstoff „Covaxin“ anstreben werde. Stattdessen werde man eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung