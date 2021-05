Ocugen-Aktie: Hü und hott als Warnsignal?

Die Ocugen-Aktie startete in diese Handelswoche ausgesprochen gut. Der Wert begann den Handel bei 10,45 Euro. Immerhin ein kleines Plus gegenüber dem vorherigen Wochenschlusskurs bei 10,35 Euro. Relevant war allerdings am Montag, dass die Ocugen-Aktie im Tagesverlauf über das Vorwochenhoch ansteigen konnte.

Der Ausbruch über dieses Hoch führte zu Anschlusskäufen. Der Wert stieg kurzfristig dynamisch auf ein Tageshoch bei 13,455 Euro und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung