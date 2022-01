Ocugen-Aktie: Ein Hammer zum Wochenauftakt!

Die Ocugen-Aktie befindet sich seit Anfang November in einer kräftigen Abwärtsphase. Mitte Oktober war dem Kurs noch der Ausbruch aus einer abwärts verlaufenden Keilformation gelungen, was Anfang November in einem Anstieg bis auf 17,65 Dollar gipfelte. Doch wie schon zuvor Anfang Februar und Ende April/Anfang Mai wurden die Anstiege schnell wieder verkauft.

Todeskreuz unterstreicht den Trendverlauf

Nach einer scharfen Korrektur und dem Rückfall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung