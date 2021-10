Ocugen-Aktie: Extrem spannend!

Die Ocugen-Aktie hat in den vergangenen Tagen mächtig haussiert. Am 12. Oktober war dem Papier der Ausbruch aus einer Keilformation gelungen, wodurch die Aktie richtig Fahrt aufnehmen konnte. Nach einem ersten Ausbruchsversuch über die 10-USD-Marke kam es in der vergangenen Woche zu einem Pullback bis zur 50-Tage-Linie (EMA50), die aber verteidigt werden konnte. Die neue Woche begann aus Sicht der Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



