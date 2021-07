Ocugen-Aktie: Ergibt sich eine Bullenflagge?

Derzeit verharrt die Ocugen-Aktie weiter in dem leicht abwärts gerichteten Trendkanal. So lässt sich über dem Februar- und Aprilhoch dieses Jahres eine Trendlinie anlegen. Mittels Parallelverschiebung lässt sich auch die Unterkante der Range finden. Diese ist etwa in der Kurszone von 4,00 bis 5,00 EUR gegeben. Damit ergibt sich eine Bullenflagge.

Ocugen-Aktie – Trendbestätigungsformation in Sicht

In der Regel ist das eine Trendbestätigungsformation. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung