Ocugen-Aktie: Die Bullen machen ordentlich Druck

Im Anschluss an das Hoch vom 3. Mai bei 16,20 US-Dollar fiel der Kurs der Ocugen-Aktie wieder deutlich zurück. Erst im Bereich von 5,96 US-Dollar konnte der Abverkauf am 14. Juni gestoppt werden. Anschließend erholte sich der Wert ein wenig. Den Bullen gelang es aber lange Zeit nicht, den 50-Tagedurchschnitt dauerhaft zu überwinden. Dies gelang erst in der ersten Oktoberhälfte.



