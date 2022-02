Ocugen-Aktie: Ein Blutbad mit Fortsetzung?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute könnte das Drama seine Fortsetzung finden, denn dass sich die Bullen ausgerechnet an einem Tag wieder aus der Deckung wagen, an dem in der Ukraine der Krieg beginnt, ist wenig wahrscheinlich. Es muss daher damit gerechnet werden, dass die Ocugen-Aktie die nach dem Hoch vom 3. November bei 17,65 US-Dollar begonnene Abwärtsbewegung in den nächsten Tagen weiter fortsetzen wird.

