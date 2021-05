Ocugen Aktie: 2 Biopharma-Aktien, die einen Unterschied machen könnten!

Ocugen Inc. (NASDAQ:OCGN) und Vaxart Inc. (NASDAQ:VXRT) bewegen sich am Montag.

Ocugen-Aktien kletterten nach oben, nachdem die Studien des Unternehmens zeigten, dass COVAXIN potenziell wirksam gegen drei Schlüsselvarianten von SARS-CoV-2 ist.

Vaxart-Aktien wurden am Montagmorgen unter Druck gesetzt, nachdem das Unternehmen enttäuschende EPS- und Umsatzergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte.

