Ocugen: Nach dem Absturz kaufen?

Von ihrem Hoch im November aus ist die Aktie von Ocugen (WKN: A2PSZH) um fast -85% abgesackt. Allein am vergangenen Freitag krachte der Titel um über -23% auf 2,53 US$ ein. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor eine Notfallzulassung für den von Ocugen vertriebenen Corona-Impfstoff Covaxin abgelehnt und damit wohl die letzten Hoffnungen auf einen kommerziellen Erfolg des Wirkstoffes begraben. Mitglieder des exklusiven No Brainer Clubs konnten mit der Aktie ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.