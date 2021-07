Octapharmas kontinuierliches Engagement für die Verbesserung des Lebens von Menschen mit Hämophilie und von-Willebrand-Krankheit wird auf dem ISTH-Kongress 2021 vorgestellt

Lachen, Schweiz (ots/PRNewswire) - Octapharma gab heute bekannt, dass neue klinische und wissenschaftliche Erkenntnisse aus seinem Hämatologie-Portfolio, einschließlich Nuwiq®, wilate®, octanate® und octanine®F, auf dem bevorstehenden Virtual Congress der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) vom 17. bis 21. Juli 2021 vorgestellt werden.Zusätzlich zu zwei unterstützten Symposien, die das umfassende Management von Patienten mit Hämophilie A und von-Willebrand-Krankheit diskutieren, werden sieben ePoster präsentiert, die ein breites Spektrum an klinischer Forschung und laufenden Initiativen zur Unterstützung der Blutungsstörungsgemeinschaft abdecken."Jeden Tag inspirieren uns unsere Patienten mit ihrer Stärke und Ausfallsicherheit bei der Bewältigung der Herausforderungen, die das Leben mit einer Blutungsstörung mit sich bringt. Wir sind stolz darauf, unsere neuesten Erkenntnisse auf der ISTH 2021 zu präsentieren. Die Vielzahl positiver Daten in unserem Hämatologie-Portfolio zeigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, die unterschiedlichen, ungedeckten Bedürfnisse von Patienten mit Hämophilie und von-Willebrand-Krankheit zu erfüllen", kommentierte Larisa Belyanskaya, Leiterin der IBU Haematology bei Octapharma.Das Symposium über die von-Willebrand-Krankheit, das am Montag, den 19. Juli, unter dem Vorsitz von Dr. Fernando F. Corrales-Medina stattfindet, folgt dem Behandlungsweg einer Frau mit wilate® und wird die wichtigsten unerfüllten Bedürfnisse von Menschen, die mit dieser herausfordernden Blutungsstörung leben, hervorheben. Die internationale Fakultät wird aktuelle Daten und laufende Studien zur Behandlung von starken Menstruationsblutungen, Schwangerschaft und Geburt sowie zur Behandlung von perioperativen Blutungen bei Menschen mit VWD vorstellen und diskutieren.Am Dienstag, den 20. Juli, wird Dr. Robert F. Sidonio Jr. das Octapharma-Symposium über Hämophilie A leiten, bei dem Experten aus aller Welt sowohl klinische als auch wissenschaftliche Daten aus globalen Kooperationen über das Management von Inhibitoren, die Faktor-VIII-Prophylaxe und die wichtige Rolle von Faktor VIII jenseits der Hämostase präsentieren, mit dem Ziel, Kliniker dabei zu unterstützen, fundierte Behandlungsentscheidungen zu treffen.Die Teilnehmer werden in beiden Symposien die Möglichkeit haben, die Referenten während der Live-Fragerunden zu treffen, und beide Symposien werden den Teilnehmern nach dem Kongress als On-Demand zur Verfügung stehen.Olaf Walter, Vorstand bei Octapharma, erklärte dazu: "Wir bei Octapharma sind bestrebt, die erheblichen Herausforderungen, mit denen Menschen mit Blutungsstörungen konfrontiert sind, anzugehen und das Leben dieser Menschen und ihrer Familien zu verbessern. Die ISTH ist ein unschätzbares Forum für den Austausch mit wichtigen Meinungsführern, Experten und der breiteren Gemeinschaft der Blutungsstörungen sowie für die Weitergabe unseres Fachwissens und unseres Forschens. Unsere Beiträge zur ISTH 2021 unterstreichen unser langjähriges Engagement für jedes Mitglied der Gemeinschaft der Blutungsstörungen."Unterstützte SymposienVon klinischen Einblicken zur Patientenerfahrung: Suzannes Reise mit der von-Willebrand-KrankheitMontag, 19. Juli, 12:30-13:30 (EDT)Vorsitz: Dr. Fernando F. Corrales-Medina, Abteilung für pädiatrische Hämatologie-Onkologie, Universität von Miami-Miller School of Medicine, Miami, USAFaktor in der Zukunft: Informierte Behandlungsentscheidungen für die Hämostase und darüber hinausDienstag, 20. Juli, 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr (EDT)Vorsitz: Dr. Robert F. Sidonio Jr., Zentrum für Hämophilie und Blutgerinnungsstörungen in Georgia, Children's Healthcare of Atlanta, Universität Emory, Atlanta, USAePostersPB0502: Prospektive, offene, multizentrische Phase-II-Studie (PeKaFIX) zur Bewertung der pharmakokinetischen Parameter eines aus Plasma gewonnenen Faktor-IX-Konzentrats und zur Erstellung eines pharmakokinetischen Bayes-ModellsPB0535: Langfristige Prophylaxe mit Simoctocog alfa bei KindernPB0549: Immunogenität und Sicherheit von Simoctocog alfa bei zuvor behandelten Patienten, die im Rahmen des GENA-Studienprogramms auf Simoctocog alfa umgestellt wurdenPB0590: Wirksamkeit von Simoctocog alfa bei zuvor unbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A: Endgültige Ergebnisse der NuProtect-StudiePB0627: Praktischer Einsatz von Octapharma FVIII-Konzentraten bei bisher unbehandelten und minimal behandelten Hämophilie-A-Patienten, die in die klinische Routinebehandlung mit Nuwiq®, octanate® oder wilate® eintreten - Die Protect-NOW-StudiePB0939: Plasma-abgeleitetes VWF/FVIII-Konzentrat (wilate®) zur Hämostase bei Frauen mit VWD während der EntbindungPB0926: Lassen Sie Blutungen nicht unbemerkt - Eine globale Initiative zur Steigerung des Bewusstseins für die von-Willebrand-KrankheitInformationen zu OctapharmaOctapharma mit Hauptsitz in Lachen, Schweiz, ist einer der größten Hersteller von Humanproteinen weltweit. Das Unternehmen entwickelt und produziert Humanproteine aus menschlichem Plasma und menschlichen Zelllinien.Octapharma beschäftigt weltweit mehr als 9.000 Mitarbeiter, um die Behandlung von Patienten in 118 Ländern mit Produkten aus drei Therapiebereichen zu unterstützen: Immuntherapie, Hämatologie und Intensivmedizin.Octapharma verfügt über sieben F&E-Standorte und sechs hochmoderne Produktionsstätten in Österreich, Frankreich, Deutschland, Mexiko und Schweden und betreibt mehr als 160 Plasmaspendezentren in ganz Europa und den USA.Für weitere Informationen besuchen Sie www.octapharma.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1556893/Octapharma_Logo.jpgPressekontakt:Macarena Guillamón+41 55 465 22 03Original-Content von: Octapharma AG, übermittelt durch news aktuell