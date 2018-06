Octagonal: Aktienanalyse vom 29.06.2018

Der Octagonal-Schlusskurs wurde am 28.06.2018 an der Heimatbörse London mit 2,55 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Octagonal einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Octagonal jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die Kommunikation über Octagonal bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Octagonal mit einem Wert von 11,36 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Specialty Finance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,66 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Sentiment und Buzz: Octagonal lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Octagonal in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".